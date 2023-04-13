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Саладуха: Із нашими союзниками нам під силу подолати рашистський вплив на світовий спорт

Народна депутатка України написала листа міністру молоді і спорту та очільнику НОК Вадиму Гутцайт
Сьогодні 20:49 189 0
Саладуха: Із нашими союзниками нам під силу подолати рашистський вплив на світовий спорт
#Ольга Саладуха

Джерело - Чемпіон.

Народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха запропонувала міністру молоді і спорту та очільнику НОК Вадиму Гутцайту надіслати інформацію, яка міститься в базі російських спортсменів, які підтримали війну, до МОК та міжнародних організацій.

Про це Саладуха написала у Фейсбуці.

"Спрямувала лист до Міністра молоді і спорту, водночас, очільника НОК Вадима Гутцайта. Нещодавно пан міністр висловив слушну думку, що, виконуючи рішення МОК, запускається моніторинг тих російських та білоруських спортсменів, які беруть участь у пропаганді, служать в армії і є путіністами та лукашенківцями, аби не допускати їх до змагань.

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Вважаю, для цього слушно взяти до уваги Базу спортивних пропагандистів, яку онлайн-видання Tribuna.com веде ще з липня минулого року. Під час тематичного Підкомітету ВР з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності в листопаді минулого року представники міністерства зізналися, що не ознайомилися з відповідною Базою.

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Водночас, створена робоча група на базі Комітету з питань молоді і спорту, яку я очолюю, ще в грудні місяці подала перші списки таких спортсменів- пропагандистів на розгляд парламенту. Верховна Рада вже проголосувала за накладення персональних санкцій на 56-х спортивних пропагандистів.

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І тепер справа за РНБО, яка має ввести санкції в дію. Ми ж в рамках Робочої групи готуємо нові списки. Розраховуємо, що інші країни візьмуть це за приклад і також будуть впроваджувати аналогічні заходи впливу. Серед них і візові обмеження. Тоді z-спортсмени не зможуть потрапити на міжнародні змагання навіть якщо будуть туди офіційно допущені.

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Більше того, зібрані факти - це хороший аргумент для демонстрації усьому світові, і зокрема, МОК, що спорт на росії є елементом пропаганди війни. Запропонувала пану міністру надіслати інформацію, яка міститься в базі російських спортсменів (станом на зараз їх там вже 87), які підтримали війну, до МОК, міжнародних організацій, державних установ. Це допоможе їм ухвалити правильні рішення.

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Сподіваюся, профільне міністерство взаємодіятиме з парламентом, журналістами і ми усією спортивною спільнотою працюватимемо над очищенням світового спорту від агресорів. Із нашими союзниками нам під силу подолати рашистський вплив на світовий спорт!" - написала Саладуха.

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