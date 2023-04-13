США та Велика Британія можуть створити нову організацію з боксу

США, Британія та ще 8 країн бойкотували ЧС з боксу

Джерело - Inside the games.

Група країн на чолі зі США та Великою Британією планують вийти зі складу Міжнародної боксерської асоціації, яку очолює росіянин умар кремльов.

Про це повідомляє Inside the Games.

Онлайн-брифінг має відбутися сьогодні, у ньому візьмуть участь США, Велика Британія та ще кілька європейських країн. Вони хочуть створити нову організацію World Boxing.

США, Британія та ще 8 країн бойкотували ЧС з боксу під егідою IBA через допуск росіян і білорусів до змагань під своїми прапорами.

IBA оприлюднила свою систему кваліфікації на Олімпіаду-2024, а МОК заявив, що IBA не братиме участі в олімпійській кваліфікації з боксу.

Раніше Кремльов закликав МОК допустити російських спортсменів до змагань.