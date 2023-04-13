Головне
Світоліна здобула першу перемогу після повернення у теніс
Вчора 18:31 1621
Без Беленюка: Стала відома заявка збірної України на чемпіонат Європи
Сьогодні 13:55 245
Стали відомі всі учасники плей-оф НХЛ
Сьогодні 10:41 429
Леоненко: Шахтар не має класу
Сьогодні 09:40 859
Реал Луніна переграв Челсі Мудрика, Мілан здолав Наполі: результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1179
Реал Мадрид - Челсі 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів
Вчора 23:54 2823
Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики втратила можливість відібратися на Олімпіаду
Вчора 23:10 1154
Усик може побитися з Ф’юрі у Саудівській Аравії
Вчора 22:25 937
Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті
Вчора 19:10 8241
Захисник Динамо зацікавив європейські клуби
Вчора 17:11 1909
Прямі трансляції

США та Велика Британія можуть створити нову організацію з боксу

США, Британія та ще 8 країн бойкотували ЧС з боксу
Сьогодні 16:20 199 0
США та Велика Британія можуть створити нову організацію з боксу
#IBA, #Умар Кремльов

Джерело - Inside the games.

Група країн на чолі зі США та Великою Британією планують вийти зі складу Міжнародної боксерської асоціації, яку очолює росіянин умар кремльов.

Про це повідомляє Inside the Games.

Онлайн-брифінг має відбутися сьогодні, у ньому візьмуть участь США, Велика Британія та ще кілька європейських країн. Вони хочуть створити нову організацію World Boxing.

США, Британія та ще 8 країн бойкотували ЧС з боксу під егідою IBA через допуск росіян і білорусів до змагань під своїми прапорами.

IBA оприлюднила свою систему кваліфікації на Олімпіаду-2024, а МОК заявив, що IBA не братиме участі в олімпійській кваліфікації з боксу.

Раніше Кремльов закликав МОК допустити російських спортсменів до змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зозуля: Виродки, вас навіть в пеклі будуть чорти катувати так, як ще нікого не катували Зозуля: Виродки, вас навіть в пеклі будуть чорти катувати так, як ще нікого не катували 1905
Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? Келсі у Шахтарі: віддалена перспектива чи продумана ставка для швидких перемог? 1973
Реал Мадрид - Челсі 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Челсі 2:0. Як це було - Ліга чемпіонів 2823
Захисник Динамо зацікавив європейські клуби Захисник Динамо зацікавив європейські клуби 1909
Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті Гравці Баварії побилися після матчу з Манчестер Сіті 8241
Аль-Наср звільнив головного тренера Аль-Наср звільнив головного тренера 2329
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11896
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 29359
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34874
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6074 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 108393
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 67533