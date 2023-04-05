МОК допоможе українцям, які захочуть змагатися на турнірах з росіянами

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення уряду про бойкот

Джерело - МОК.

Міжнародний олімпійський комітет готовий допомогти українським спортсменам виступати на змаганнях, на які допустять росіян і білорусів.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

"У разі реалізації таке рішення буде суперечити позиції ряду українських спортсменів та інших членів української олімпійської спільноти. Нещодавно Федерація тенісу України заявила: "Цим зверненням ми висловлюємо спільну позицію щодо можливого рішення НОК про повний бойкот гравцями всіх міжнародних турнірів, де виступають росіяни чи білоруси.

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Таке рішення призведе до знищення українського тенісу, бо гравці з цих країн беруть участь чи не в усіх змаганнях, і стане санкцією не проти росіян, а проти українців. Якщо росіянам і білорусам дозволять змагатися, то з ними потрібно грати і перемагати, а не уникати битви.

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МОК завжди дотримувався і буде дотримуватись своєї політики щодо захисту спортсменів. Тому, якщо це буде реалізовано, спортсмени, які захочуть брати участь у змаганнях і втратять підтримку своїх національних спортивних федерацій та НОК через втручання держави, можуть розраховувати на пряму підтримку Фонду солідарності олімпійського руху для олімпійської спільноти України та програми підтримки спортсменів МОК", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Міжнародна федерація боротьби допустила росіян та білорусів до змагань.