НОК України переконує міжнародні федерації щодо відсторонення росіян

Йдеться про Міжнародні федерація спортивного скелелазіння, спортивної стрільби та Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства

Джерело - НОК України.

Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт спільно із президентами національних федерацій провели переговори з міжнародними федераціями, які не визначились щодо допуску росіян і білорусів.

Про це повідомляє НОК України.

Протягом минулого та цього тижня відбулось кілька зустрічей з очільниками міжнародних федерацій, які не визначились або планують розглядати питання про допуск до міжнародних змагань російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі.

Йдеться про Міжнародні федерація спортивного скелелазіння, спортивної стрільби та Міжнародного союзу сучасного п’ятиборства.

Українські представники апелюють зібраними фактами та публічними свідченнями про приналежність російських і білоруських спортсменів до військових формувань, підтримку війни в Україні, а також порушення принципів Олімпійської хартії та визначених МОК умов "нейтральності".