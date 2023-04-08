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Parimatch готовий розрахуватися зі своїми клієнтами. У компанії повідомили, що заважає це зробити

Компанія продовжує боротьбу за зняття санкцій
Сьогодні 16:11 193 0
Parimatch готовий розрахуватися зі своїми клієнтами. У компанії повідомили, що заважає це зробити
#Parimatch

Джерело - Parimatch.

Букмекер Parimatch веде відкриту комунікацію з клієнтами, партнерами, працівниками та органами державної влади після впровадження санкцій РНБО.

"Усім клієнтам платформи pm.ua, чиї кошти залишаються заблокованими, ми надіслали листа з поясненням ситуації та закликали чекати на подальшу офіційну комунікацію. Ми готові розрахуватися з гравцями якнайшвидше, але це можливо лише після розблокування банківських рахунків. 

Компанія відправила запит до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Національного Банку України, Ради національної безпеки й оборони з проханням надати відповідь щодо механізму повернення коштів клієнтам. Відповідей на даний час, ще  не отримано.

Компанія веде боротьбу за зняття санкцій за безпідставними звинуваченнями щодо зв'язків з країною агресором - росією. Вже пройшов майже місяць від моменту потрапляння до санкційного переліку, і ми досі не отримали пояснення щодо причин внесення Паріматч до списків, а також механізму повернення коштів клієнтів, що знаходяться на балансі компанії або роз'яснення алгоритму “розблокування”", - повідомили в компанії.

Окремо на сайті Президента з'явилася петиція від одного з клієнтів Parimatch про зняття санкцій та прискорення процесу повернення коштів клієнтам. Можливо звернення клієнтів допоможе прискорити процес повернення коштів гравцям.

Нагадаємо, компанія Parimatch призупинила свою діяльність внаслідок рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів проти компанії ТОВ "Паріматч"".

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