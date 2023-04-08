Parimatch готовий розрахуватися зі своїми клієнтами. У компанії повідомили, що заважає це зробити

Букмекер Parimatch веде відкриту комунікацію з клієнтами, партнерами, працівниками та органами державної влади після впровадження санкцій РНБО.

"Усім клієнтам платформи pm.ua, чиї кошти залишаються заблокованими, ми надіслали листа з поясненням ситуації та закликали чекати на подальшу офіційну комунікацію. Ми готові розрахуватися з гравцями якнайшвидше, але це можливо лише після розблокування банківських рахунків.

Компанія відправила запит до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Національного Банку України, Ради національної безпеки й оборони з проханням надати відповідь щодо механізму повернення коштів клієнтам. Відповідей на даний час, ще не отримано.

Компанія веде боротьбу за зняття санкцій за безпідставними звинуваченнями щодо зв'язків з країною агресором - росією. Вже пройшов майже місяць від моменту потрапляння до санкційного переліку, і ми досі не отримали пояснення щодо причин внесення Паріматч до списків, а також механізму повернення коштів клієнтів, що знаходяться на балансі компанії або роз'яснення алгоритму “розблокування”", - повідомили в компанії.