До уваги клієнтів Parimatch Ukraine та правоохоронних органів України!

Джерело - Parimatch.
Припинення діяльності легального бренду Parimatch сприяло розвитку масового шахрайства, підробок та тіньового ринку.
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Сайти. Єдиний легальний домен бренду pm.ua заблоковано. Всі інші - підробки!
Сайти, що мають у назві PM, Parimatch, Паріматч, логотипи або зображення спортсменів, клубів з айдентикою бренду - незаконні. Ми передаємо всю інформацію правоохоронцям для блокування.
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Телеграм, emails та sms-розсилки можуть розповсюджувати недостовірну інформацію і фейки.
Почастішали випадки розповсюдження нелегальної рекламної інформації з акціями та бонусами від викраденого імені бренду. Перевіряйте відправника, не переходьте за ціми лінками, не передавайте свої особисті дані.
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Повернення коштів через посередників НЕможливе
Пропозиції щодо можливості швидкого відновлення ігрових рахунків клієнтів Parimatch та виведення коштів за додаткову фінансову винагороду від вас - шахрайство. Не передавайте нікому ваші особисті дані та не сплачуйте пропоновані шахрайські послуги.
Ще раз нагадуємо, гроші клієнтів знаходяться у банках у стані “заморожено”. Ми очікуємо роз'яснення від РНБО та Нацбанку щодо механізму повернення ваших коштів.
На сайті Зеленського з'явилась петиція про перегляд санкцій щодо Parimatch