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До уваги клієнтів Parimatch Ukraine та правоохоронних органів України!

Сьогодні 16:35 193 0
Офіційне застереження компанії
До уваги клієнтів Parimatch Ukraine та правоохоронних органів України!
#Parimatch

Джерело - Parimatch.

Припинення діяльності легального бренду Parimatch сприяло розвитку масового шахрайства, підробок та тіньового ринку.

  1. Сайти. Єдиний легальний домен бренду pm.ua заблоковано. Всі інші - підробки!

Сайти, що мають у назві PM, Parimatch, Паріматч, логотипи або зображення спортсменів, клубів з айдентикою бренду - незаконні. Ми передаємо всю інформацію правоохоронцям для блокування.

  1. Телеграм, emails та sms-розсилки можуть розповсюджувати недостовірну інформацію і фейки. 

Почастішали випадки розповсюдження нелегальної рекламної інформації з акціями та бонусами від викраденого імені бренду. Перевіряйте відправника, не переходьте за ціми лінками, не передавайте свої особисті дані.

  1. Повернення коштів через посередників НЕможливе

Пропозиції щодо можливості швидкого відновлення ігрових рахунків клієнтів Parimatch та виведення коштів за додаткову фінансову винагороду від вас - шахрайство. Не передавайте нікому ваші особисті дані та не сплачуйте пропоновані шахрайські послуги.

Ще раз нагадуємо, гроші клієнтів знаходяться у банках у стані “заморожено”. Ми очікуємо роз'яснення від РНБО та Нацбанку щодо механізму повернення ваших коштів.

На сайті Зеленського з'явилась петиція про перегляд санкцій щодо Parimatch

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