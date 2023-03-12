Головне
Динамо здолало СК Дніпро-1 у 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 918
Арсенал із Зінченком розгромив Фулгем, МЮ зіграв унічию з Саутгемптоном: результати матчів АПЛ
Сьогодні 20:44 990
Кокошко виграв золото у штовханні ядра на Кубку Європи U-23
Сьогодні 20:38 134
Parimatch призупинив діяльність через санкції
Сьогодні 19:39 222
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 16:24 7648
Шахтар на виїзді переміг Кривбас та очолив турнірну таблицю УПЛ
Сьогодні 15:53 469
Ворскла зіграла внічию з Вересом у 17 турі УПЛ
Сьогодні 14:56 280
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань серед молоді
Сьогодні 13:54 343
Двалішвілі: Слава Україні, слава Грузії, слава волі
Сьогодні 12:58 509
Українець Кохан виборов золото Кубка Європи в метанні молота
Сьогодні 11:39 436
Прямі трансляції

Parimatch призупинив діяльність через санкції

Сьогодні 19:39 222 0
Компанія Parimatch виступила з офіційною заявою
Parimatch призупинив діяльність через санкції
#Parimatch

Джерело - Чемпіон.

Компанія Parimatch призупинила свою діяльність.

Про це йдеться в офіційній заяві.

"Операційна діяльність компанії припинена. Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано

Наступні кроки компанії:

- Повернення грошей клієнтів з балансів. Ми знаходимося у пошуку легального механізму повернення коштів. Клієнти можуть бути певні, що всі особисті кошти наразі знаходяться у безпеці, їх заморожено і буде передано у повному обсязі.

- Призупинення всіх партнерських контрактів. Ми знаходимося у пошуку легального механізму погашення фінансових заборгованостей за всі надані послуги.

  Актуально: Шахтар оголосив про припинення співпраці з титульним партнером Parimatch

- Завершення трудових відносин з колективом компанії. Ми розуміємо, що зупинка всіх операційних процесів компанії не дасть нам можливості виконувати наші зобов’язання перед командою.

Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів ТОВ "Паріматч" за 2023 складає 485 млн грн. Ми будемо очікувати додаткового аналізу і розгляду ситуації навколо санкцій", - сказано в повідомленні.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Parimatch Ukraine (@parimatch.ukraine)

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 8365
Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства Зінченко – знову найкращий: як магічне ноу-хау українця веде Арсенал до чемпіонства 3231
Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн жіночий масстарт в Естерсунді 3131
Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 Двалішвілі знищив росіянина: результати UFC Fight Night 221 3055 1
СК Дніпро-1 - Динамо: де дивитися матч УПЛ СК Дніпро-1 - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2476
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 7648
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 5953
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 12991
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14260 3
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 270513
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 256123 4
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 146316 7