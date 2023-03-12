Parimatch призупинив діяльність через санкції

Компанія Parimatch призупинила свою діяльність.

Про це йдеться в офіційній заяві.

"Операційна діяльність компанії припинена. Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано

Наступні кроки компанії:

- Повернення грошей клієнтів з балансів. Ми знаходимося у пошуку легального механізму повернення коштів. Клієнти можуть бути певні, що всі особисті кошти наразі знаходяться у безпеці, їх заморожено і буде передано у повному обсязі.

- Призупинення всіх партнерських контрактів. Ми знаходимося у пошуку легального механізму погашення фінансових заборгованостей за всі надані послуги.