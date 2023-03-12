Parimatch призупинив діяльність через санкції

Джерело - Чемпіон.
Компанія Parimatch призупинила свою діяльність.
Про це йдеться в офіційній заяві.
"Операційна діяльність компанії припинена. Платформа для клієнтів недоступна, сайт pm.ua заблоковано
Наступні кроки компанії:
- Повернення грошей клієнтів з балансів. Ми знаходимося у пошуку легального механізму повернення коштів. Клієнти можуть бути певні, що всі особисті кошти наразі знаходяться у безпеці, їх заморожено і буде передано у повному обсязі.
- Призупинення всіх партнерських контрактів. Ми знаходимося у пошуку легального механізму погашення фінансових заборгованостей за всі надані послуги.
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- Завершення трудових відносин з колективом компанії. Ми розуміємо, що зупинка всіх операційних процесів компанії не дасть нам можливості виконувати наші зобов’язання перед командою.
Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів ТОВ "Паріматч" за 2023 складає 485 млн грн. Ми будемо очікувати додаткового аналізу і розгляду ситуації навколо санкцій", - сказано в повідомленні.
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