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Зеленський ввів санкції проти Parimatch та інших букмекерських компаній

Сьогодні 08:26 536 0
Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження нових санкцій
Зеленський ввів санкції проти Parimatch та інших букмекерських компаній
#Parimatch, #Володимир Зеленський

Джерело - Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу президента.

У переліку юросіб, що потрапили під санкції, і розташовані в Україні компанії: Parimatch, Покерматч.ЮА, Поінтлото, Твоя беттінгова компанія, Плей Фан Інвестмент, Фінансова Компанія Лео та інші.

Санкції триватимуть упродовж 50 років.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти членів МОК від росії.

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