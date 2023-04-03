Бубир виграв бронзу на турнірі серії Grand Slam в Анталії

В останній змагальний день п'ятого Грендслему у 2023 році Артем Бубир здобув "синьо-жовтим" ще одну "бронзу" змагань

Джерело - Чемпіон.

Український дзюдоїст Артем Бубир здобув бронзу на турнірі серії Grand Slam в Анталії (Туреччина).

21-річний дзюдоїст у ваговій категорії до 90 кілограмів стартував з першого раунду і зумів дійти до півфіналу, де поступився чемпіону світу 2019 року та триразовому переможцю Грендслемів Ноелю Ван'т Енду.

У поєдинку за "бронзу" Артем Бубир іппоном переміг словацького дзюдоїста Петера Жилку. Для українця ця нагорода стала першою на рівні Grand Slam.

Раніше срібло виграв Дільшот Халматов (60 кг), а бронзу Владислав Казіміров (73 кг). Також, Білодід отримала дискваліфікацію.