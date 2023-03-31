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Халматов здобув срібло на турнірі серії Grand Slam в Анталії

Україна здобула першу медаль на турнірі
Сьогодні 18:52 72 0
Халматов здобув срібло на турнірі серії Grand Slam в Анталії
#Дільшот Халматов

Джерело - Чемпіон.

Український дзюдоїст Дільшот Халматов став другим на турнірі серії Grand Slam в Анталії (Туреччина).

У фіналі Халматов зустрівся з бронзовим призером Олімпіади-2020 та переможцем турніру серії Грендслем - Лукою Мкхедзе. Поєдинок за перемогу у ваговій категорії до 60 кілограмів тривав чотири хвилини, однак французький дзюдоїст здолав Дільшота ваза-арі.ї.

Це срібло Grand Slam стало для українця другим в кар’єрі.

Окрім Халматова у ваговій категорії до 60 кілограмів змагався Артем Лесюк. Бронзовий призер попереднього Грендслему стартував у другому раунді, однак вибув зі змагань після поразки у другому поєдинку турніру.

Раніше Україна здобула дві нагороди на турнірі серії Grand Slam у Тбілісі.

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