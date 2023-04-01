Казіміров здобув дебютну бронзу на турнірі серії Grand Slam

Найкращий результат дзюдоїста на цьому рівні.

Джерело - Чемпіон.

Український дзюдоїст Владислав Казіміров здобув бронзу на турнірі серії Grand Slam в Анталії (Туреччина).

Казіміров, який змагався у ваговій категорії до 73 кілограмів, у матчі за бронзу переміг досвідченого німця Ігоря Вандтке. Українець активніше діяв упродовж часу сутички, а наприкінці зміг виконати прийом, за який отримав переможний бал.

Це дебютна медаль для 20-річного українця в кар'єрі на рівні Grand Slam з дзюдо. Востаннє український дзюдоїст посідав місце на подіумі у травні 2022 року на юніорському Кубку Європи в Малазі.

Раніше Халматов здобув срібло на турнірі серії Grand Slam в Анталії, а Білодід отримала дискваліфікацію.