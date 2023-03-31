Білодід вдруге поспіль отримала дискваліфікацію на турнірі серії Grand Slam

Дар'я Білодід отримала повну дискваліфікацію

Джерело - Чемпіон.

Лідерка збірної України з дзюдо Дар'я Білодід вдруге поспіль отримала повну дискваліфікацію на етапі Grand Slam.

У чвертьфіналі турніру у турецькій Анталії українка у сутичці проти чинної чемпіонки світу у вазі до 57 кг Рафаели Сілви з Бразилії отримала дискваліфікацію через заборонений прийом.

Через це Білодід не зможе продовжити виступи навіть у втішній сутичці, куди потрапляла після вильоту у чвертьфіналі.

Нагадаємо, востаннє Білодід виходила на татамі на Grand Slam у Тель-Авіві, який закінчила дискваліфікацією у півфіналі: дзюдоїстка здійснила заборонений прийом проти суперниці.

Раніше Халматов здобув срібло на турнірі серії Grand Slam в Анталії.