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Білодід вдруге поспіль отримала дискваліфікацію на турнірі серії Grand Slam

Дар'я Білодід отримала повну дискваліфікацію
Сьогодні 19:48 366 0
Білодід вдруге поспіль отримала дискваліфікацію на турнірі серії Grand Slam
#Дар'я Білодід

Джерело - Чемпіон.

Лідерка збірної України з дзюдо Дар'я Білодід вдруге поспіль отримала повну дискваліфікацію на етапі Grand Slam.

У чвертьфіналі турніру у турецькій Анталії українка у сутичці проти чинної чемпіонки світу у вазі до 57 кг Рафаели Сілви з Бразилії отримала дискваліфікацію через заборонений прийом.

Через це Білодід не зможе продовжити виступи навіть у втішній сутичці, куди потрапляла після вильоту у чвертьфіналі.

Нагадаємо, востаннє Білодід виходила на татамі на Grand Slam у Тель-Авіві, який закінчила дискваліфікацією у півфіналі: дзюдоїстка здійснила заборонений прийом проти суперниці. 

Раніше Халматов здобув срібло на турнірі серії Grand Slam в Анталії.

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