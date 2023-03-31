Білодід вдруге поспіль отримала дискваліфікацію на турнірі серії Grand Slam

Джерело - Чемпіон.
Лідерка збірної України з дзюдо Дар'я Білодід вдруге поспіль отримала повну дискваліфікацію на етапі Grand Slam.
У чвертьфіналі турніру у турецькій Анталії українка у сутичці проти чинної чемпіонки світу у вазі до 57 кг Рафаели Сілви з Бразилії отримала дискваліфікацію через заборонений прийом.
Через це Білодід не зможе продовжити виступи навіть у втішній сутичці, куди потрапляла після вильоту у чвертьфіналі.
Нагадаємо, востаннє Білодід виходила на татамі на Grand Slam у Тель-Авіві, який закінчила дискваліфікацією у півфіналі: дзюдоїстка здійснила заборонений прийом проти суперниці.
Раніше Халматов здобув срібло на турнірі серії Grand Slam в Анталії.