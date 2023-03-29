Зозуля звинуватив НОК України у бездіяльності через скандальне рішення МОК

Роман Зозуля прокоментував скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету

Джерело - Чемпіон.

Національний олімпійський комітет України (НОК) не зробив нічого, щоб росіян та білорусів не повернули до міжнародних змагань.

Про це розповів український футболіст Роман Зозуля у Facebook.

"Особисто мене МОК не здивував. Бах придумав оптимальне рішення, як зняти із себе відповідальність і зберегти в кишені російські гроші. Та мене дивує бездіяльність українського НОК. Коли ми вже побачимо, що вони там не лише штани протирають, а займаються своїм прямим обов’язком? Актуально: Прем’єр-міністр Польщі: Рішення повернути росіян є зрадою справжнього духу спорту Гутцайт браво заявляє, що їм вдалося домогтися відкласти рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді. Дякуємо, повеселили Дійсно, сьогоднішнє рішення МОК стосується міжнародних змагань, та не Олімпійських Ігор - 2024. Однак, камінчик у фундамент допуску представників країн-агресорок на до Олімпіади вже закладено", - відзначив Зозуля.

Напередодні МОК закликав федерації дозволити росіянам та білорусам виступати на міжнародних турнірах в індивідуальних видах спорту під нейтральним прапором.

Водночас міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт вважає, що питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади у 2024 році відкладено.