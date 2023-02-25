Амосов - Сторлі: усе про чемпіонський бій Bellator

Джерело - Чемпіон.
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🇺🇦 Ярослав АМОСОВ
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Логан СТОРЛІ
|26 - 0 - 0
|РЕКОРД
|14 - 1 - 0
|29
|ВІК
|30
|180 см
|ЗРІСТ
|175 см
|190
|РОЗМАХ РУК
|182
|Ортодокс
|СТІЙКА
|Ортодокс
|Бойове самбо
|ТЕХНІКА
|Боротьба
|Бій за звання чемпіона світу в напівсередній вазі - Bellator 291
Бій
5-раундовий чемпіонський поєдинок відбудеться в суботу, 25 лютого в столиці Ірландії - Дубліні в межах Bellator 291. Початок о 23:00 за київським часом. Напередодні поєдинку бійці провели зважування та фінальну дуель поглядів.
Yaroslav Amosov representing Ukraine as he weighs in for defence of his welterweight title at #Bellator291— Coral Barry (@Coral__Barry) February 24, 2023
He & Logan Storley weigh in at 169.4lbs #bbcmma @BBCSport pic.twitter.com/nhkbtlCYFm
Статистика
Ярослав Амосов (Ірпінь, Україна), 29 років. Базова техніка - бойове самбо
- Підходить до бою у статусі чинного чемпіона промоушена непереможеним - 26 перемог;
- Зріст - 180 см, вага - 76,8 кг, розмах рук - 190 см;
- Відсоток перемог нокаутом: 35% (9 нокаутів у 26 поєдинках);
- Рекорд в ММА: 26 перемог (9 - нокаутами, 10 - больовими прийомами, 7 - за очками);
- Рейтинг Bellator: чинний чемпіон.
Логан Сторлі (Вебстер, Південна Дакота, США), 30 років. Базова техніка - комбінація різних видів боротьби
- Має в активі 14 перемог, у пасиві - 1 поразку;
- Зріст - 175 см, вага - 76,8 кг, розмах рух - 182 см;
- Відсоток перемог нокаутом: 53% (8 нокаутів у 15 файтах);
- Рекорд в ММА: 14 перемог (8 - нокаутами, 6 - за очками) і 1 поразка;
- Рейтинг Bellator: тимчасовий чемпіон.
Форма
Амосов жодного разу не програв
- У своєму останньому поєдинку 11 червня 2021 року українець впевнено переміг Дугласа Ліму та став чемпіоном світу;
- Мав провести перший захист титулу в травні 2022 року проти Майкла Пейджа, проте прийняв рішення скасувати бій через війну в Україні (у лавах сил ТРО звільняв від російської окупації рідний Ірпінь);
- Виграв усі 5 останніх поєдинків (3 рішенням суддів, 1 нокаут, 1 підкорення);
- 5 останніх боїв провів у період з 24 серпня 2019 року.
Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator
Єдину поразку Сторлі наніс Ярослав Амосов
- В останньому поєдинку 13 травня 2022 року переміг земляка Майкла Пейджа;
- В останніх 5 поєдинках 4 рази (1 нокаут) виходив з клітки переможцем і 1 разу переможеним;
- 5 останніх боїв провів у період з 15 лютого 2019 року.
Відео першого бою Амосов - Сторлі
Де дивитися пряму трансляцію
В Україні пряма онлайн-трансляція буде доступна безплатно для усіх охочих у медіасервісі Megogo (детальніше - ТУТ), а також на нашому сайті ТУТ.
Для тих хто не матиме змоги подивитися пряму трансляцію, ми проведемо текстовий онлайн бою.
Ставки букмекерів
Перемогу Ярослава Амосова букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,46, перемогу Сторлі - 2,6. Також фахівці впевнені, що бійці пройдуть повну дистанцію.
Війна
З початком російського вторгнення в Україну Ярослав Амосов вступив до лав територіальної оборони Ірпеня та допомагав деокуповувати рідне місто.
Амосов: Допомагатиму захищати цю країну – як зможу
А напередодні повернення українського чемпіона Bellator випустила зворушливе відео, яке надихає та демонструє життя Амосова в середині війни на шляху до клітки.