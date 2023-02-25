Амосов - Сторлі: усе про чемпіонський бій Bellator

Джерело - Чемпіон.

🇺🇦 Ярослав АМОСОВ Логан СТОРЛІ

26 - 0 - 0 РЕКОРД 14 - 1 - 0 29 ВІК 30 180 см ЗРІСТ 175 см 190 РОЗМАХ РУК 182 Ортодокс СТІЙКА Ортодокс Бойове самбо ТЕХНІКА Боротьба Бій за звання чемпіона світу в напівсередній вазі - Bellator 291

Бій

5-раундовий чемпіонський поєдинок відбудеться в суботу, 25 лютого в столиці Ірландії - Дубліні в межах Bellator 291. Початок о 23:00 за київським часом. Напередодні поєдинку бійці провели зважування та фінальну дуель поглядів.

Yaroslav Amosov representing Ukraine as he weighs in for defence of his welterweight title at #Bellator291



He & Logan Storley weigh in at 169.4lbs #bbcmma @BBCSport pic.twitter.com/nhkbtlCYFm — Coral Barry (@Coral__Barry) February 24, 2023

Статистика

Ярослав Амосов (Ірпінь, Україна), 29 років. Базова техніка - бойове самбо

Підходить до бою у статусі чинного чемпіона промоушена непереможеним - 26 перемог;

Зріст - 180 см, вага - 76,8 кг, розмах рук - 190 см;

Відсоток перемог нокаутом: 35% (9 нокаутів у 26 поєдинках);

Рекорд в ММА: 26 перемог (9 - нокаутами, 10 - больовими прийомами, 7 - за очками);

Рейтинг Bellator: чинний чемпіон.

Логан Сторлі (Вебстер, Південна Дакота, США), 30 років. Базова техніка - комбінація різних видів боротьби

Має в активі 14 перемог, у пасиві - 1 поразку;

Зріст - 175 см, вага - 76,8 кг, розмах рух - 182 см;

Відсоток перемог нокаутом: 53% (8 нокаутів у 15 файтах);

Рекорд в ММА: 14 перемог (8 - нокаутами, 6 - за очками) і 1 поразка;

Рейтинг Bellator: тимчасовий чемпіон.

Форма

Амосов жодного разу не програв

У своєму останньому поєдинку 11 червня 2021 року українець впевнено переміг Дугласа Ліму та став чемпіоном світу; Мав провести перший захист титулу в травні 2022 року проти Майкла Пейджа, проте прийняв рішення скасувати бій через війну в Україні (у лавах сил ТРО звільняв від російської окупації рідний Ірпінь); Виграв усі 5 останніх поєдинків (3 рішенням суддів, 1 нокаут, 1 підкорення); 5 останніх боїв провів у період з 24 серпня 2019 року.

Історія чемпіона з Ірпеня: шлях Ярослава Амосова від війни до захисту чемпіонського титулу Bellator

Єдину поразку Сторлі наніс Ярослав Амосов

В останньому поєдинку 13 травня 2022 року переміг земляка Майкла Пейджа; В останніх 5 поєдинках 4 рази (1 нокаут) виходив з клітки переможцем і 1 разу переможеним; 5 останніх боїв провів у період з 15 лютого 2019 року.

Відео першого бою Амосов - Сторлі

Де дивитися пряму трансляцію

В Україні пряма онлайн-трансляція буде доступна безплатно для усіх охочих у медіасервісі Megogo (детальніше - ТУТ), а також на нашому сайті ТУТ.

Для тих хто не матиме змоги подивитися пряму трансляцію, ми проведемо текстовий онлайн бою.

Ставки букмекерів

Перемогу Ярослава Амосова букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,46, перемогу Сторлі - 2,6. Також фахівці впевнені, що бійці пройдуть повну дистанцію.

Війна

З початком російського вторгнення в Україну Ярослав Амосов вступив до лав територіальної оборони Ірпеня та допомагав деокуповувати рідне місто.

Амосов: Допомагатиму захищати цю країну – як зможу

А напередодні повернення українського чемпіона Bellator випустила зворушливе відео, яке надихає та демонструє життя Амосова в середині війни на шляху до клітки.