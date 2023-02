Амосов - Сторлі: усе про чемпіонський бій Bellator

5-раундовий чемпіонський поєдинок відбудеться в суботу, 25 лютого в столиці Ірландії - Дубліні в межах Bellator 291. Початок о 23:00 за київським часом. Напередодні поєдинку бійці провели зважування та фінальну дуель поглядів.

Yaroslav Amosov representing Ukraine as he weighs in for defence of his welterweight title at #Bellator291



He & Logan Storley weigh in at 169.4lbs #bbcmma @BBCSport pic.twitter.com/nhkbtlCYFm