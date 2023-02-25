Амосов - Сторлі - онлайн-трансляція бою за звання чемпіона світу Bellator

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон світу в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) захищатиме титул проти американця Логана Сторлі (14-1) в межах головного бою основного карду Bellator 291.

Поєдинок відбудеться у суботу, 25 лютого, в Дубліні (Ірландія). Орієнтовний початок - о 23:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію в цій новині.

Пряма відеотрансляція - безплатно на медіасервісі MEGOGO на каналі "MEGOGO Гонг" та в розділі "Спорт". Також медіасервіс покаже усі бої основного карду.

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року Амосов відібрав чемпіонський пояс у Дугласа Ліми. Перший захист титулу було заплановано на травень 2022-го в бою протистоянні з Майклом Пейджем, проте представник України відмовився від поєдинку через те, що захищав своє рідне місто Ірпінь в лавах місцевої територіальної оборони й допомагав деокуповувати Київську область від російських військових.

У грудні 2020 року Амосов уже перемагав Сторлі роздільним рішенням суддів.