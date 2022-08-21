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Бех-Романчук: Потрійний стрибок - це додаткова прикольна штука

Сьогодні 22:53 219 0
Бех-Романчук: Потрійний стрибок - це додаткова прикольна штука
#Марина Бех-Романчук, #Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Марина Бех-Романчук з особистим рекордом (15.02) виграла змагання з потрійного стрибка на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Українка прокоментувала перемогу на ЧЄ.

"Чи змінилася пріоритетність в стрибках у довжину та потрійному після золота? Не змінилася, бо і у довжині можна долати цей 7-метровий рубіж. Не знаю, доля мене випробовує, і я змушена боротися з нею. Все зовсім інакше, вони не рівняються: ані розбіги, ані сам стрибок. Все по-різному".

  Дивіться: Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м

"Потрійний подобається тим, що є ці три кроки, що можна використати свої сильні сторони, свою стрибучість, стопи. Це якась додаткова прикольна штука, але щось головніше - ні", - поділилася Бех-Романчук.

Нагадаємо, Бех-Романчук - друга українка в історії, яка подолала відмітку в 15 м у потрійному стрибку.

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