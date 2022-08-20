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Бех-Романчук - друга українка в історії, яка подолала відмітку в 15 м у потрійному стрибку

Сьогодні 00:31 Андрій Твердохліб 166 0
Бех-Романчук - друга українка в історії, яка подолала відмітку в 15 м у потрійному стрибку
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук з результатом 15.02 виграла змагання у потрійному стрибку на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Таким чином, 27-річна хмельничанка стала другою в історії українкою, яка змогла подолати рубіж у 15 метрів.

Також Бех-Романчук показала третій результатат у потрійному в історії України. Інеса Кравець на чемпіонаті світу-1995 стрибнула на 15.50, а через рік на Олімпіаді в Атланті - на 15.33. Світовий рекорд Кравець (15.50) протримався майже 26 років. На Олімпійських іграх у Токіо рекорд української легкоатлетки перевершила колумбійка Юлімар Рохас, яка стрибнула на 15.67.

Зазначимо, новоспечена чемпіонка Європи перший сезон виступає у потрійному стрибку на міжнародному рівні. Профільною дисципліною для Марини є стрибки у довжину.

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