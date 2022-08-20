Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук з особистим рекордом (15.02) виграла змагання з потрійного стрибка на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Результат українки - найкращий у сезону в Європі.

27-річна спортсменка стала другою в історії українкою, якій підкорився гросмейстерський рубіж у 15 метрів. Загалом - це третій результат в історії українського потрійного стрибка.

Новоспечена чемпіонка Європи перший сезон виступає у потрійному стрибку на міжнародному рівні. Профільною дисципліною для Марини є стрибки у довжину.

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