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Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м

Сьогодні 01:00 Андрій Твердохліб 296 0
Відео дня. Історичний стрибок Бех-Романчук на 15.02 м
#Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук з особистим рекордом (15.02) виграла змагання з потрійного стрибка на чемпіонаті Європи з легкої атлетики-2022.

Результат українки - найкращий у сезону в Європі.

27-річна спортсменка стала другою в історії українкою, якій підкорився гросмейстерський рубіж у 15 метрів. Загалом - це третій результат в історії українського потрійного стрибка.

Новоспечена чемпіонка Європи перший сезон виступає у потрійному стрибку на міжнародному рівні. Профільною дисципліною для Марини є стрибки у довжину.

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