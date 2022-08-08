Проценко: Мої медалі знаходяться вдома в окупованому Херсоні

Український призер ЧС розповів про здобуття бронзи

Херсонець Андрій Проценко вважає бронзу чемпіонату світу-2022 у стрибках у висоту найважливішою в кар'єрі.

Про це він розповів білоруській Tribuna.com.

"Був дуже радий, що потрапив у фінал, а тут ще вдалося взяти медаль. Дуже сподіваюся, що це хоч якимось чином допоможе моїй країні, про неї ще більше говоритимуть і допомагатимуть Україні".

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"Єдине, можу сказати, що ця медаль - найважливіша та найважча у кар’єрі. Безперечно, вона займе особливе місце у скарбничці. Найцікавіше, що ця бронза - єдина нагорода, яка зараз зі мною. А ось решта моїх медалей знаходиться вдома, в окупованому Херсоні, - сказав Проценко.

Нагадаємо, Дюплантіс зі світовим рекордом здобув золото ЧС-2022 у стрибках з жердиною.