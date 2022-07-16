Русецька та Голуб програли бронзові фінали на Всесвітніх іграх-2022

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Українські майстрині джиу-джитсу Олександра Русецька та Богдана Голуб, програли сутички за бронзові медалі Всесвітнії ігор.

Русецька в ваговій категорії 48 кг (неваза) поступилася Ірині Бродські з Німеччини (0:12), а Голуб (63 кг, неваза) програла за додатковими показниками Шаммі Алкалбані з ОАЕ (2:2).

15 липня українські спортсмени здобули 2 меділі Всесвітніх ігор-2022. Чемпіонками стали спортивні акробатка Вікторія Козловська та Таїсія Марченко в парі, Данило Фільченко став срібним призером у воднолижному спорті в фігурному катанні.

Після восьми змагальних днів у збірної України 34 медалі (10-10-14) та п'яте місце в медальному заліку.