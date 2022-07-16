Головне
Козловська та Марченко виграли золото Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 05:51 487
Динамо програло Антверпену у спарингу
Вчора 23:10 1022
Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота
Вчора 21:33 866
Ярмолюк був за крок до трансферу в Андерлехт
Вчора 19:41 349
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
Вчора 16:58 559
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Вчора 15:26 2418
Бех-Романчук, Магучіх і Левченко: склад збірної України на чемпіонат світу
Вчора 13:57 1592
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Вчора 12:54 22095
Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Вчора 09:04 10052
15 липня в США розпочинається чемпіонат світу: у перший день змагань на старт вийдуть 8 українських атлетів
Вчора 07:51 2574
Прямі трансляції

Русецька та Голуб програли бронзові фінали на Всесвітніх іграх-2022

Сьогодні 07:44 165 0
Русецька та Голуб програли бронзові фінали на Всесвітніх іграх-2022
#Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Українські майстрині джиу-джитсу Олександра Русецька та Богдана Голуб, програли сутички за бронзові медалі Всесвітнії ігор.

Русецька в ваговій категорії 48 кг (неваза) поступилася Ірині Бродські з Німеччини (0:12), а Голуб (63 кг, неваза) програла за додатковими показниками Шаммі Алкалбані з ОАЕ (2:2).

15 липня українські спортсмени здобули 2 меділі Всесвітніх ігор-2022. Чемпіонками стали спортивні акробатка Вікторія Козловська та Таїсія Марченко в парі, Данило Фільченко став срібним призером у воднолижному спорті в фігурному катанні.

Після восьми змагальних днів у збірної України 34 медалі (10-10-14) та п'яте місце в медальному заліку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор 2418
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 22095
Легенду боксу звинуватили у сексуальному насильстві Легенду боксу звинуватили у сексуальному насильстві 2239
Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО 7776
Арсенал завершує трансфер Зінченка Арсенал завершує трансфер Зінченка 3070
Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 10052
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17858
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25778
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 1445
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 28612
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12239
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10188 3