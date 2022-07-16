Українці феєрично стартували в змаганнях з таїландського боксу на Всесвітніх іграх

Джерело - Чемпіон.

Українські боксери Муай Тай виграли всі п'ять чвертьфінальних сутичок на Всесвітніх іграх-2022.

Анастасія Кулініч перемогла Кавзад Шевзад з Афганістану, Владислав Микитась за очками здолав Філліпа Деларміно з Філіппін, Ігор Любченко також за очками виграв Абіля Галієва з Казахстану, Олександр Єфіменко - португальця Гонсало Ноїтеса, а Олег Приймачов нокаутував узбека Фаната Хахрамонова.

Таїландський бокс, Муей Тай. 1/4 фіналу

Жінки, 48 кг

Анастасія Кулініч - Кавзар Шевзад (Афганістан) - 10:9

Чоловіки, 57 кг

Владислав Микитась - Філліп Деларміно (Філіппини) - 30:28

Чоловіки, 63,5 кг

Ігор Любченко - Абіль Галієв (Казахстан) - 30:26

Чоловіки, 71 кг

Олександр Єфіменко - Гонсало Ноїтес (Португалія) - 29:28

Чоловіки, 91 кг

Олег Приймачов - Фанат Хахрамонов (Узбекистан) - KO-B

15 липня українські спортсмени здобули 2 меділі Всесвітніх ігор-2022. Чемпіонками стали спортивні акробатка Вікторія Козловська та Таїсія Марченко в парі, Данило Фільченко став срібним призером у воднолижному спорті в фігурному катанні.

Майстрині джиу-джитсу Олександра Русецька та Богдана Голуб, програли сутички за бронзові медалі Всесвітнії ігор.