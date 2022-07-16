Українці феєрично стартували в змаганнях з таїландського боксу на Всесвітніх іграх

Джерело - Чемпіон.
Українські боксери Муай Тай виграли всі п'ять чвертьфінальних сутичок на Всесвітніх іграх-2022.
Анастасія Кулініч перемогла Кавзад Шевзад з Афганістану, Владислав Микитась за очками здолав Філліпа Деларміно з Філіппін, Ігор Любченко також за очками виграв Абіля Галієва з Казахстану, Олександр Єфіменко - португальця Гонсало Ноїтеса, а Олег Приймачов нокаутував узбека Фаната Хахрамонова.
Таїландський бокс, Муей Тай. 1/4 фіналу
Жінки, 48 кг
- Анастасія Кулініч - Кавзар Шевзад (Афганістан) - 10:9
Чоловіки, 57 кг
- Владислав Микитась - Філліп Деларміно (Філіппини) - 30:28
Чоловіки, 63,5 кг
- Ігор Любченко - Абіль Галієв (Казахстан) - 30:26
Чоловіки, 71 кг
- Олександр Єфіменко - Гонсало Ноїтес (Португалія) - 29:28
Чоловіки, 91 кг
- Олег Приймачов - Фанат Хахрамонов (Узбекистан) - KO-B
15 липня українські спортсмени здобули 2 меділі Всесвітніх ігор-2022. Чемпіонками стали спортивні акробатка Вікторія Козловська та Таїсія Марченко в парі, Данило Фільченко став срібним призером у воднолижному спорті в фігурному катанні.
Майстрині джиу-джитсу Олександра Русецька та Богдана Голуб, програли сутички за бронзові медалі Всесвітнії ігор.