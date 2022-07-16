Фільченко - срібний призер Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Данило Фільченко став срібним призером з воднолижного спорту на Всесвітніх ігра-2022, які тривають в американському Бірмінгемі.

Результат українця у фінальні фігурного катання на водних лижах за сумою двох спроб - 11 140. Золто дісталося американцю Адаму Пікосу (11 290), бронза - П'єрру Баллону (10 760) з Франції.

Зазначимо, Данило Фільченко та Станіслава Просвєтова вийшли в фінал у стрибках з страпліна в чоловіків і жінок відповідно. Фінали відбудуться 16 липня.

15 липня українські спортсмени здобули дві медалі. Крім срібла Фільченка, золото Вікторії Козловської та Таїсії Марченко зі спортивної акробатики в парі.