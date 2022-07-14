Дубіна та Сананзаде вийшли в фінал Всесвітніх ігор, Іванова, Мартинюк і Щербатюк поборяться за бронзу

13 липня на Всесвітніх іграх-2022 розпочалися змагання з кікбоксингу WAKO.

Джерело - Чемпіон.

Українські кікбоксери Віталій Дубіна та Орфан Сананзаде пробилися в фінал Всесвітніх ігор-2022.

Дубіна впевнено здолав своїх суперників в 1/4 і півфіналі у ваговій категорії до 75 кг. Сананзаде боротиметься за золото в ваговій категорії до 63,5 кг.

Дарина Іванова (52 кг), Аліна Мартнинюк (60 кг) і Роман Щербатюк (+91 кг) програли свої півфінальні сутички та змагатимуться в бронзовому фіналі.

Жінки (К1, 52 кг)

1/4 фіналу

Дарина Іванова - Стефані Гуд 3:0

Півфінал

Дарина Іванова - Івона Нєрода-Зджебко (Польща) - 1:2

Жінки (К1, 60 кг)

1/4 фіналу

Аліна Мартинюк - Андреа Чебуч (Румунія) - 2:1

Півфінал

Аліна Мартинюк - Стелла Хеметсбергер - 1:2

Чоловіки (К1, 63,5)

1/4 фіналу

Орфан Сананзаде - Огніян Мірчев (Болгарія) - 3:0

Півфінал

Орфан Сананзаде - Чингісхан Тлеміссов - 3:0

Чоловіки (К1, 75 кг)

1/4 фіналу

Віталій Дубіна - Майкл Догерті (Канада) - 3:0

Півфінал

Віталій Дубіна - Петр Дворачек 3:0

Чоловіки (К1, +91 кг)

Роман Щербатюк - Оскар Хігуейра (Венесуела) - 3:0

Півфінал

Роман Щербатюк - Бахрам Раджабзаде - 0:3

Дубіна в поєдинку за золото зустрінеться з представником Ізраїля Ором Мошем (04:00), а Сананзаде - з мексиканцем Мігелем Мартінесем Асевезом (02:40).

У поєдинках за бронзову медаль Дарина Іванова зійдеться з Кларою Стрнадовою з Чехії (23:00), Роман Щербатюк - з фіном Пірккою Суксі (00:15), а Аліна Мартинюк - з більгійкою Гелен Коннарт. Вирішальні сутички відбудуться в ніч з 14 на 15 липня за Києвом.

У шостий день Всесвітніх ігор українські спортсмени завоювали 2 медалі - Аліна Крисько стала срібною призеркою з ушу, а Вікорія Онопрієнко виборола бронзу з художньої гімнастики.