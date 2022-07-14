Щербатюк влаштував у ринзі рубку з Раджабзаде, азербайджанець боксував брудно, але судді віддали перемогу йому

Джерело - Чемпіон.

Фантастичний поєдинок влаштували в півфіналі кікбоксерського турніру в ваговій категорії +91 кг Всесвітніх ігор українець Дмитро Щербатюк і азербайджанець Бахрам Раджабзаде.

"Азербайджанець вів поєдинок дуже брудно. Рома програв початок бою - суперник одразу пішов в наступ агресивно і на перших секундах відправив черкащанина в нокдаун. Але Роман вистояв. Другий раунд провів на рівних і попри те, що ще раз побував в нокадауні - в третьому активно атакував Раджабзаде. Той зупинявся, типу шолом поправляти, клінчував і дотягнув до кінця. І переміг", - передає з місця подій Андрій Ковальський.

У сутичці за бронзу Роман Щербатюк зустрінеться з фіном Пірккою Суксі. Також за бої за бронзові медалі проведуть Дарина Іванова та Аліна Мартинюк. Віталій Дубіна та Орфан Сананзаде битимуться за золото.

У шостий день (13 липня) Всесвітніх ігор українські спортсмени завоювали 2 медалі - Аліна Крисько стала срібною призеркою з ушу, а Вікторія Онопрієнко виборола бронзу з художньої гімнастики.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua