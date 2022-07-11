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Чемпіон Всесвітніх ігор Бичков: Я знав, що переможу, іншого шляху в мене не було

Сьогодні 19:45 181 0
Українець прокоментував перемогу на Всесвітніх іграх-2022
Чемпіон Всесвітніх ігор Бичков: Я знав, що переможу, іншого шляху в мене не було
#Всесвітні ігри, #Олексій Бичков

Джерело - Чемпіон.

Олексій Бичков виграв зототу медаль з пауерліфтингу в надважкій категорії на Всесвітніх іграх-2022.

Українець прокоментував свою звитягу на турнірі.

"Я вірив, знав, що переможу, старався. Іншого шляху не було у мене. В країні зараз дуже важко, я повинен був виграти. Що і зробив".

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"Це більше, ніж просто перемога. Тому що в такий дуже складний час для нашої держави я повинен був виграти, довести, що Україна у нас одна, ціла, непорушна. Краматорськ - це Україна, Донбас - це Україна".

Нагадаємо, Березовська здобула золоту медаль Всесвітніх ігор-2022.

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