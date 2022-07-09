Соловйова виграла бронзову медаль Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Легендарна українська пауерліфтерка Лариса Соловйова виборола бронзову нагороду на всесвітніх іграх у середній вазі. Результат 43-річної спортсменки - 107,02 (592,5 кг).

Чемпіонкою стала італійка Карола Гарра - 119,02 (657,5), срібна медаль у представниці Віргінських островів Тейлор Лачапелле - 112,82 (617,5).

Соловйова стала володаркою медалі на п'ятих Всесвітніх іграх поспіль. Українка - чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор (2005, 2009, 20013, 2017).

Анастасія Дерев'янко виборола бронзову медаль в легкій вазі.

У перший змагальний день Всесвітніх ігор Україна виборола чотирі медалі (2 золотих і 2 бронзових).