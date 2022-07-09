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Терлюга виграла золоту медаль Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 06:37 441 0
Терлюга виграла золоту медаль Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Анжеліка Терлюга тріумфувала в змаганнях із карате на Всесвітніх іграх-2022, які відбуваються в Бірмінгемі. Одеситка здобула золоту медаль у ваговій категорії 55 кг (куміте).

У фінальній сутичці українка перемогла представницю Єгипту Ахлам Юссеф (1:0, Yuko).

Бронзова  медаль дісталася американці Трініті Аллен, яка поступилися Терлюзі в півфіналі (8:1). Американка в бронзовому фіналі здолала Дженніфер Ворлінг із Люксембургу (6:0).

У ппрший змагальний день Анастасія Дерев'янко здобула бронзову медаль у пауерліфтингу, а Софія Гречко стала чемпіонкою в підводному плаванні.

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