Гутцайт розповів про збитки завдані українському спорту з початку війни

Джерело - Чемпіон.

Російські війська руйнувала або пошкодила 94 об’єкти спортивної інфраструктури України.

Про це повідомив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Російські війська продовжують методично знищувати спортивну інфраструктуру. Мінмолодьспорту продовжує вести сумну статистику. росія вже зруйнувала та/або пошкодила 94 об’єкти спортивної інфраструктури. Завдано близько $130 млн збитків".

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"Окупанти "звільнили" нас від 63 спортивних комплексів, 9 басейнів, 3 льодових арен, 17 стадіонів, велокомплексу в Лимані. Найбільше об’єктів (30) знищено на Донбасі, який Президент Володимир Зеленський визначив одним із пріоритетних для розвитку масового спорту і спорту вищих досягнень".

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"В рамках ініціативи Президента України #UNITED24 Мінмолодьспорту відкриває спецрахунок в НБУ для збору благодійних внесків. Він запрацює протягом декількох днів. Усі кошти будуть направлені на відновлення спортивних споруд, закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту та на розвиток спортивної інфраструктури".

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