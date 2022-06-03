Міністр молоді та спорту України розповів про досягнення наших спортсменів з моменту вторгнення військ рф

Джерело - Чемпіон.

Після початку повномасштабної війни з росією українські спортсмени завоювали вже 619 медалей на міжнародних турнірах.

Про це повідомив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"100 днів. 619 медалей. Всією країною мужньо тримаємо стрій і виборюємо перемогу на всіх фронтах. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну українські спортсмени та спортсменки вибороли на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю 619 нагород: 296 золотих, 176 срібних, 147 бронзових".

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