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Гутцайт: Українські спортсмени вибороли 619 нагород після початку війни

Сьогодні 14:39 136 0
Міністр молоді та спорту України розповів про досягнення наших спортсменів з моменту вторгнення військ рф
Гутцайт: Українські спортсмени вибороли 619 нагород після початку війни
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Після початку повномасштабної війни з росією українські спортсмени завоювали вже 619 медалей на міжнародних турнірах.

Про це повідомив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"100 днів. 619 медалей. Всією країною мужньо тримаємо стрій і виборюємо перемогу на всіх фронтах. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну українські спортсмени та спортсменки вибороли на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю 619 нагород: 296 золотих, 176 срібних, 147 бронзових".

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"Дякую спортсменам за перемоги на  спортивному фронті. Дякую всім захисникам України, які щодня роблять можливими ці та всі майбутні наші перемоги. Пишаємося вами та вболіваємо за Україну", - сказав Гутцайт.

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