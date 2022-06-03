Джерело - Чемпіон.
Після початку повномасштабної війни з росією українські спортсмени завоювали вже 619 медалей на міжнародних турнірах.
Про це повідомив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
"100 днів. 619 медалей. Всією країною мужньо тримаємо стрій і виборюємо перемогу на всіх фронтах. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну українські спортсмени та спортсменки вибороли на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту і видів спорту осіб з інвалідністю 619 нагород: 296 золотих, 176 срібних, 147 бронзових".
Актуально: Гутцайт назвав збитки спортивній інфраструктурі завдані росією
"Дякую спортсменам за перемоги на спортивному фронті. Дякую всім захисникам України, які щодня роблять можливими ці та всі майбутні наші перемоги. Пишаємося вами та вболіваємо за Україну", - сказав Гутцайт.