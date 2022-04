Гутцайт захищає Бубку: Хто керує українським спортом?

Війна знімає маски і все розставляє на свої місця. Український спорт у період війни винятком не став і також дає відповіді на різні запитання. Дуже активно включаються у всі процеси і наші топові спортсмени, починають говорити правду, якої вочевидь дехто і боїться. І тут в епіцентрі уваги є керівники різних федерацій, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та президент НОК України (з 2005 року) Сергій Бубка.

Так, за спортивну кар’єру перед обома знімаємо капелюха. Обоє були видатними спортсменами, а Вадим Гутцайт ще й успішним тренером. Але кар’єра чиновницька є зовсім іншою, на жаль, і не такою переконливою…

Обох вочевидь пов’язує міцна дружба, адже Вадим Гутцайт в одному зі своїх останніх інтерв’ю за майже 18 хвилин аж тричі (!!!) позитивно згадав НОК та двічі Сергія Бубку особисто (посилання на інтерв’ю). Це виглядає як мінімум дивно: цілеспрямовано і, очевидно, з надлишком говорити про роботу не Міністерства, а саме НОКу. Про роботу НОКу також регулярно пишуть і на сторінці Міністерства молоді та спорту України. Більше того, у цьому інтерв’ю Вадим Гутцайт говорить цікаву і не до кінця зрозумілу фразу про якусь зраду, мовляв зараз не час когось критикувати. Вочевидь, тут йде мова про нищівну і обгрунтовану критику після 24 лютого Міністерства молоді та спорту України і НОК України з боку наших спортсменів та журналістів.

Де в період війни перебуває Сергій Бубка, не знає ніхто. Про це сайту sport.ua розповів Жан Беленюк (посилання на інтерв’ю), про це писали й ми. Нагадаємо, Сергій Бубка, коли розпочалося масштабне вторгнення орків на українські землі, заговорив не 24 лютого, а аж на восьмий день війни, назвавши її бідою (посилання на відео). З цією фразою його особисто виправив Жан Беленюк, уточнивши, що біда має свою назву. Ще більше про сором Бубки і неприйнятну позицію для справжніх українців щодо Бубки написала Ольга Саладуха уже 12 квітня, після zoom-конференції українських спортсменів з Бубкою та Гутцайтом.

Про Сергія Бубку під час війни та спроби НОКу його "відбілити", просячи топових спортсменів і федерації виставляти підозріло схожі пости з подяками під час війни у себе в соцмережах, ми також писали (посилання на статтю). Також за цим посиланням знайдете статтю про Сергій Бубку, де згадали рідного брата Василя, який у 2014 році святкував "день прапора днр" і клуб Сергія Бубки, який займався постачанням продуктів в межах все тієї ж т.зв. днр.

Під час війни виявляється Вадим Гутцайт передумав і таки вважає, що спорт – це все-таки частина політики (посилання на відео). Хоча ще 7 вересня 2021 року в інтерв’ю hromadske Вадим Гутцайт сказав, що, на його думку, спорт все-таки поза політикою. Тож наскільки щирі слова міністра сказані вже після 24 лютого? Це питання залишиться без відповіді. Але хіба може так говорити наш Міністр спорту?

У цьому ж інтерв’ю Вадим Гутцайт також не висловив чіткої позиції щодо запрошень у збірні України гравців, які виступають на росії. Сказав, що це "складне запитання" і нібито воно має свої плюси та мінуси. А війна в Україні не розпочалася 24 лютого 2022 року, а у 2014.

Після 24 лютого, коли потрібно було з усіх сил громити російський та білоруський спорт, питання до Вадима Гутцайта також виникають. Ми аж ніяк не хочемо написати, що Вадим Гутцайт нічого не робив чи кудись пропадав, хоча, якщо відверто, тут також можуть виникнути запитання, але, за словами Ольги Саладухи, народної депутатки України, ініціатива громити російський та білоруський спорт йшла не від Міністра спорту України чи НОК України, а сусідньої Польщі. А тут наші чиновники, мабуть, вирішили зіграти трішки "на паузі". А хтозна щоб було б якби орки зайшли в Київ.

"На жаль, ця слушна та своєчасна ініціатива вийшла не від НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team та Міністерство молоді та спорту України, які мали б бути в авангарді боротьби з агресором", - написала Ольга Саладуха у facebook. В перші дні війни керівники українського спорту мали працювати з усіх сил, натомість тут виникло більше запитань, аніж відповідей, які ми отримали", - написала Ольга Саладуха.