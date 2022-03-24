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Шмуратко пробився у фінал чемпіонату світу з фігурного катання

Вчора 22:11 300 0
Вдруге за шість років Україна буде представлена у довільній програмі.
Шмуратко пробився у фінал чемпіонату світу з фігурного катання
#Іван Шмуратко

Джерело - Чемпіон.

Українець Іван Шмуратко став фіналістом чемпіонату світу з фігурного катання у французькому Монпельє.

У чоловічому одиночному фігурному катанні на чемпіонаті світу-2022 виступали 30 спортсменів, з них 24 - проходили до довільної програми. Іван Шмуратко в таких умовах зміг показати 22-й результат - він пройшов коротку програму та буде готуватися до довільної.

Відзначимо, що український фігурист змушений був виступати без офіційного костюму, на лід він вийшов у тренувальній футболці збірної України.

Виступ Івана увесь зал у Франції зустрів оваціями

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