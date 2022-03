Шмуратко пробився у фінал чемпіонату світу з фігурного катання

Українець Іван Шмуратко став фіналістом чемпіонату світу з фігурного катання у французькому Монпельє.

У чоловічому одиночному фігурному катанні на чемпіонаті світу-2022 виступали 30 спортсменів, з них 24 - проходили до довільної програми. Іван Шмуратко в таких умовах зміг показати 22-й результат - він пройшов коротку програму та буде готуватися до довільної.

Відзначимо, що український фігурист змушений був виступати без офіційного костюму, на лід він вийшов у тренувальній футболці збірної України.

Виступ Івана увесь зал у Франції зустрів оваціями

A 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 moment 💛



🇺🇦 Ukraine's Ivan Shmuratko receives an extended standing ovation after a stunning performance at the Figure Skating World Championship 👏 pic.twitter.com/WhLPnqUjlg