Шмуратко пробився у фінал чемпіонату світу з фігурного катання

Вдруге за шість років Україна буде представлена у довільній програмі.

Джерело - Чемпіон.

Українець Іван Шмуратко став фіналістом чемпіонату світу з фігурного катання у французькому Монпельє.

У чоловічому одиночному фігурному катанні на чемпіонаті світу-2022 виступали 30 спортсменів, з них 24 - проходили до довільної програми. Іван Шмуратко в таких умовах зміг показати 22-й результат - він пройшов коротку програму та буде готуватися до довільної.

Відзначимо, що український фігурист змушений був виступати без офіційного костюму, на лід він вийшов у тренувальній футболці збірної України.

Виступ Івана увесь зал у Франції зустрів оваціями