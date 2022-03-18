Ляхова: Серце моєї бабусі не витримало другої війни в житті

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова повідомила про смерть бабусі в Рубіжному.

"Сьогодні на моїй батьківщині, місті Рубіжному, відбувався жах. 27 будинків горіло.

Не стало бабусі, вона померла. Її серце не витримало другої війни в житті. Хоча точна причина не відома. З 03.09.2022 з нею зв’язку не було, а сьогодні про це сказала жінка, яка за нею доглядала.

Зателефонувала на хвилину, як російський терорист знову почав стріляти і вона знову побігла в підвал. Усі хочуть жити, а тепер усі думають, як вижити.

І найстрашніше, що ми навіть не можемо до неї прийти, поховати її нормально, по-людськи. У місті всі служби розійшлися, а трупи просто лежать на землі, ніхто нікого не ховає, а моя улюблена бабуся одна, зовсім одна, в холодній квартирі, без вікон, без електрики, води і тепла.

Пробачте мені за все. Я вірю, що ти знову щаслива на небесах і ти там зустрілася з дідусем. Ти назавжди залишишся в моєму серці", - зазначила Ляхова.