Гутцайт пояснив важливість виступів українців на міжнародних змаганнях під час війни

Українським спортсменам важливо виступати на міжнародних змаганнях під час війни з росією.

Про це розповів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Для нас дуже важливо, що ми сьогодні зосередили всіх наших елітних спортсменів, елітні команди на те, що ми є і будемо збірною України. Багато країн у Європі приймають нас, надають усі умови для тренувань.

Багато разів спілкувалися із президентами, прем'єр-міністром, щоб знайти вихід. Нам дуже потрібно, щоб наші спортсмени виступали на міжнародних змаганнях, піднімали наш прапор, був гімн. Щоб усі знали, що Україна є і буде завжди, що ми спортивна країна. Намагаємося, щоб наші спортсмени поїхали за кордон та тренувалися.

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НОК України з першого дня направив усім федераціям, щоб у країні-агресорі всі змагання було скасовано. Наш НОК разом із Бубкою відпрацювали з МОК, щоби створити фонд для підтримки українських спортсменів. Зараз він працює із нашим

Міністерство направило всім міжнародним федераціям листи, аби повністю усунули зі змагань усіх спортсменів з РФ. Щоб усі їхні федерації усунули. Вже понад 100 федерацій скасували змагання у РФ", - сказав Гутцайт.