Співак нокаутував Харді на турнірі UFC

Джерело - Чемпіон.
У ніч із 5 на 6 березня в Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 272.
Молдавський боєць українського походження Сергій Співак переміг американця Грега Харді. Бій завершився у першому раунді після того, як суддя зарахував Харді технічний нокаут.
Для Співака це 14-та перемога у кар'єрі за трьох поразок.
Раніше Мороз здобула перемогу на UFC 272.
THAT'S HOW YOU OPEN THE MAIN CARD!!!— UFC (@ufc) March 6, 2022
[ #UFC272 | We're LIVE on ESPN+ PPV: https://t.co/A6HVDV98ON ] pic.twitter.com/BYDUctSdb0