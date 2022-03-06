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Співак нокаутував Харді на турнірі UFC

Сьогодні 10:44 164 0
Чергова перемога Співака
Співак нокаутував Харді на турнірі UFC
#UFC, #Сергій Співак

Джерело - Чемпіон.

У ніч із 5 на 6 березня в Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 272.

Молдавський боєць українського походження Сергій Співак переміг американця Грега Харді. Бій завершився у першому раунді після того, як суддя зарахував Харді технічний нокаут.

Для Співака це 14-та перемога у кар'єрі за трьох поразок. 

Раніше Мороз здобула перемогу на UFC 272.

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