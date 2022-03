Співак нокаутував Харді на турнірі UFC

У ніч із 5 на 6 березня в Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 272.

Молдавський боєць українського походження Сергій Співак переміг американця Грега Харді. Бій завершився у першому раунді після того, як суддя зарахував Харді технічний нокаут.

Для Співака це 14-та перемога у кар'єрі за трьох поразок.

Раніше Мороз здобула перемогу на UFC 272.

