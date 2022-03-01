Білодід: Пишаюся нашим народом, Президентом та армією

Відома дзюдоїстка Дар'я Білодід вірить у перемогу українського народу у боротьбі з російськими окупантами.

Про це заявила спортсменка.

"У цьому відео я хочу сказати, що я дуже пишаюся тим, що я українка. Я пишаюся нашим народом, нашою країною, нашим Президентом, який б'ється до кінця за нашу незалежність та наше майбутнє нашої країни. Я вдячна нашій армії, Збройним силам України. Вони жертвують своїм життям заради майбутнього наших дітей. Ви - наші герої! Дякую вам за це.

Ми дуже сильні, ми маємо дуже сильний український дух. Ми один за одного підемо до кінця. Я вірю в нашу перемогу, я вірю в незалежну Україну, і я вірю, що ми добре житимемо в нашій державі. Слава Україні", - заявила Білодід.