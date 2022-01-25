Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати

Турнір триває з 13 по 30 січня

Джерело - Чемпіон.

13 січня в угорських містах Будапешт, Дебрецен та Сегед, а також у словацьких Братиславі та Кошице розпочався п'ятнадцятий чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд.

За результатами жеребкування команди були поділені на шість груп по чотири збірні у кожній. По два найкращі колективи з кожної групи вийдуть у другий раунд і організують там два секстети. У першому об'єднаються між собою найкращі колективи з груп А, В та С, а у другому - з квартетів D, E та F. З цих двох груп основного раунду дует найкращих збірних вийде до півфіналу, а команди, які займуть треті місця, визначать володаря п'ятої підсумкової позиції у загальному заліку турніру.

Результати жеребкування першого раунду континентальної першості:

Група А (грають у Дебрецені, Угорщина): Словенія, Данія, Чорногорія, Північна Македонія

Група В (грають у Будапешті, Угорщина): Португалія, Угорщина, Ісландія, Нідерланди

Група С (грають у Сегеді, Угорщина): Хорватія, Сербія, Франція, Україна

Група D (грають у Братиславі, Словаччина): Німеччина, Австрія, Білорусь, Польща

Група Е (грають у Братиславі, Словаччина): Іспанія, Швеція, Чехія, Боснія та Герцеговина

Група F (грають у Кошице, Словаччина): Норвегія, Росія, Словаччина, Литва.

Матчі збірної на чемпіонаті Європи-2022 показують телеканали Телеканал Xsport та Sport 1 Poverkhnost TV.

Повний розклад змагань

Попередній етап

Тур 1

13 січня. 19:00. Група A. Словенія - Північна Македонія 27:25

13 січня. 19:00. Група С. Сербія - Україна 31:23

13 січня. 19:00. Група Е. Іспанія - Чехія 28:26

13 січня. 19:00. Група F. Росія - Литва 29:27

13 січня. 21:30. Група A. Данія - Чорногорія 30:21

13 січня. 21:30. Група В. Угорщина - Нідерланди 28:31

13 січня. 21:30. Група С. Хорватія - Франція 22:27

13 січня. 21:30. Група Е. Швеція - Боснія та Герцеговина 30:18

13 січня. 21:30. Група F. Норвегія - Словаччина 35:25

14 січня. 19:00. Група D. Німеччина - Білорусь 33:29

14 січня. 21:30. Група В. Португалія - Ісландія 24:28

14 січня. 21:30. Група D. Австрія - Польща 31:36

Тур 2

15 січня. 19:00. Група A. Північна Македонія - Чорногорія 24:28

15 січня. 19:00. Група С. Франція - Україна 36:23

15 січня. 19:00. Група Е. Чехія - Боснія та Герцеговина 27:19

15 січня. 19:00. Група F. Словаччина - Литва 31:26

15 січня. 21:30. Група A. Словенія - Данія 23:34

15 січня. 21:30. Група С. Хорватія - Сербія 23:20

15 січня. 21:30. Група Е. Іспанія - Швеція 32:28

15 січня. 21:30. Група F. Норвегія - Росія 22:23

16 січня. 19:00. Група В. Португалія - Угорщина 30:31

16 січня. 19:00. Група D. Німеччина - Австрія 34:29

16 січня. 21:30. Група В. Ісландія - Нідерланди 29:28

16 січня. 21:30. Група D. Білорусь - Польща 20:29

Тур 3

17 січня. 19:00. Група A. Чорногорія - Словенія 33:32

17 січня. 19:00. Група С. Україна - Хорватія 25:38

- Хорватія 25:38 17 січня. 19:00. Група Е. Боснія та Герцеговина - Іспанія 24:28

17 січня. 19:00. Група F. Словаччина - Росія 27:36

17 січня. 21:30. Група A. Північна Македонія - Данія 21:31

17 січня. 21:30. Група С. Франція - Сербія 29:25

17 січня. 21:30. Група Е. Чехія - Швеція 27:27

17 січня. 21:30. Група F. Литва - Норвегія 29:35

18 січня. 19:00. Група В. Ісландія - Угорщина 31:30

18 січня. 19:00. Група D. Польща - Німеччина 23:30

18 січня. 21:30. Група В. Нідерланди - Португалія 32:31

18 січня. 21:30. Група D. Білорусь - Австрія 29:26

Основний етап

Тур 1

20 січня. 16:30. Група І. Чорногорія - Хорватія 32:26

20 січня. 16:30. Група ІІ. Росія - Швеція 23:29

20 січня. 19:00. Група І. Франція - Нідерланди 34:24

20 січня. 19:00. Група ІІ. Німеччина - Іспанія 23:29

20 січня. 21:30. Група І. Данія - Ісландія 28:24

20 січня. 21:30. Група ІІ. Польща - Норвегія 31:42

Тур 2

21 січня. 16:30. Група ІІ. Росія - Іспанія 25:26

21 січня. 19:00. Група ІІ. Польща - Швеція 18:28

21 січня. 21:30. Група ІІ. Німеччина - Норвегія 23:28

22 січня. 16:30. Група І. Чорногорія - Нідерланди 30:34

22 січня. 19:00. Група І. Франція - Ісландія 21:29

22 січня. 21:30. Група І. Данія - Хорватія 27:25

Тур 3

23 січня. 16:30. Група ІІ. Польща - Росія 29:29

23 січня. 19:00. Група ІІ. Німеччина - Швеція 21:25

23 січня. 21:30. Група ІІ. Іспанія - Норвегія 23:27

24 січня. 16:30. Група І. Ісландія - Хорватія 22:23

24 січня. 19:00. Група І. Данія - Нідерланди 35:23

24 січня. 21:30. Група І. Чорногорія - Франція 27:39

Тур 4

25 січня. 16:30. Група ІІ. Польща - Іспанія 27:28

25 січня. 19:00. Група ІІ. Німеччина - Росія

25 січня. 21:30. Група ІІ. Швеція - Норвегія

26 січня. 16:30. Група І. Чорногорія - Ісландія

26 січня. 19:00. Група І. Нідерланди - Хорватія

26 січня. 21:30. Група І. Данія - Франція

Плей-оф