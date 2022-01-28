Збірна Норвегії посіла 5-е місце на чемпіонаті Європи

Переможець матчу за 5-е місце визначився у додатковий час

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 січня, на чемпіонаті Європи з гандболу серед чоловіків відбувся матч за 5-е місце Ісландія - Норвегія.

За підсумками основного раунду турніру збірні Ісландії та Норвегії посіли треті місця у групах. То ж ці збірні боролися за 5-е місце. Основний час зустрічі завершився внічию 27:27. У додатковий час норвежці вирвали перемоги - 7:6.

Сьогодні, 28 січня, відбудуться півфіналі матчі турніру Іспанія - Данія та Франція - Швеція.

Чемпіонат Європи-2022 з гандболу

Чоловіки

Матч за 5-е місце

28 січня

Ісландія - Норвегія 33:34 (12:16, 15:11, 6:7)