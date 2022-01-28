Визначився перший фіналіст чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 січня, на чемпіонаті Європи з гандболу серед чоловіків визначився перший фіналіст.

У першому півфіналі збірна Іспанія святкувала вольову перемогу над Данією - 29:25. Відзначимо, що після першого тайму іспанські гандболісти поступалися - 13:14.

Сьогодні, 28 січня, відбудеться другий півфінальний матч турніру Франція - Швеція.

Раніше збірна Норвегії здолала Ісландію у матчі за 5-е місце чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи-2022 з гандболу

Чоловіки

Півфінал, 28 січня

Іспанія - Данія 29:25 (13:14)