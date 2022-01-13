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Збірна Сербії розгромила Україну на чемпіонаті Європи

Сьогодні 20:32 333 1
Збірна України програла стартовий матч на чемпіонаті Європи
Збірна Сербії розгромила Україну на чемпіонаті Європи
#Гандбол, #Україна, #Чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

У першому турі групового етапу чемпіонату Європи збірна України з гандболу поступилась Сербії.

Матч завершився з рахунком 31:23.

Чемпіонат Європи з гандболу

Група С, 13 січня

Сербія - Україна 31:23 (17:11)

Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати.

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