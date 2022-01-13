Збірна Сербії розгромила Україну на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
У першому турі групового етапу чемпіонату Європи збірна України з гандболу поступилась Сербії.
Матч завершився з рахунком 31:23.
Чемпіонат Європи з гандболу
Група С, 13 січня
Сербія - Україна 31:23 (17:11)
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У першому турі групового етапу чемпіонату Європи збірна України з гандболу поступилась Сербії.
Матч завершився з рахунком 31:23.
Чемпіонат Європи з гандболу
Група С, 13 січня
Сербія - Україна 31:23 (17:11)