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Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати

Сьогодні 20:32 8911 0
Турнір триває з 13 по 30 січня
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
#Україна, #ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.

13 січня в угорських містах Будапешт, Дебрецен та Сегед, а також у словацьких Братиславі та Кошице розпочався п'ятнадцятий чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд. 

За результатами жеребкування команди були поділені на шість груп по чотири збірні у кожній. По два найкращі колективи з кожної групи вийдуть у другий раунд і організують там два секстети. У першому об'єднаються між собою найкращі колективи з груп А, В та С, а у другому - з квартетів D, E та F. З цих двох груп основного раунду дует найкращих збірних вийде до півфіналу, а команди, які займуть треті місця, визначать володаря п'ятої підсумкової позиції у загальному заліку турніру. 

Результати жеребкування першого раунду континентальної першості:

Група А (грають у Дебрецені, Угорщина): Словенія, Данія, Чорногорія, Північна Македонія

Група В (грають у Будапешті, Угорщина): Португалія, Угорщина, Ісландія, Нідерланди

Група С (грають у Сегеді, Угорщина): Хорватія, Сербія, Франція, Україна

Група D (грають у Братиславі, Словаччина): Німеччина, Австрія, Білорусь, Польща

Група Е (грають у Братиславі, Словаччина): Іспанія, Швеція, Чехія, Боснія та Герцеговина

Група F (грають у Кошице, Словаччина): Норвегія, Росія, Словаччина, Литва.

Матчі збірної на чемпіонаті Європи-2022 показують телеканали Телеканал Xsport та Sport 1 Poverkhnost TV.

Повний розклад змагань

Попередній етап

Тур 1

  • 13 січня. 19:00. Група A. Словенія - Північна Македонія 27:25
  • 13 січня. 19:00. Група С. Сербія - Україна 31:23
  • 13 січня. 19:00. Група Е. Іспанія - Чехія 28:26
  • 13 січня. 19:00. Група F. Росія - Литва 29:27
  • 13 січня. 21:30. Група A. Данія - Чорногорія 30:21
  • 13 січня. 21:30. Група В. Угорщина - Нідерланди 28:31
  • 13 січня. 21:30. Група С. Хорватія - Франція 22:27
  • 13 січня. 21:30. Група Е. Швеція - Боснія та Герцеговина 30:18
  • 13 січня. 21:30. Група F. Норвегія - Словаччина 35:25
  • 14 січня. 19:00. Група D. Німеччина - Білорусь 33:29
  • 14 січня. 21:30. Група В. Португалія - Ісландія 24:28
  • 14 січня. 21:30. Група D. Австрія - Польща 31:36

Тур 2

  • 15 січня. 19:00. Група A. Північна Македонія - Чорногорія 24:28
  • 15 січня. 19:00. Група С. Франція - Україна 36:23
  • 15 січня. 19:00. Група Е. Чехія - Боснія та Герцеговина 27:19
  • 15 січня. 19:00. Група F. Словаччина - Литва 31:26
  • 15 січня. 21:30. Група A. Словенія - Данія 23:34
  • 15 січня. 21:30. Група С. Хорватія - Сербія 23:20
  • 15 січня. 21:30. Група Е. Іспанія - Швеція 32:28
  • 15 січня. 21:30. Група F. Норвегія - Росія 22:23
  • 16 січня. 19:00. Група В. Португалія - Угорщина 30:31
  • 16 січня. 19:00. Група D. Німеччина - Австрія 34:29
  • 16 січня. 21:30. Група В. Ісландія - Нідерланди 29:28
  • 16 січня. 21:30. Група D. Білорусь - Польща 20:29

Тур 3

  • 17 січня. 19:00. Група A. Чорногорія - Словенія 33:32
  • 17 січня. 19:00. Група С. Україна - Хорватія 25:38
  • 17 січня. 19:00. Група Е. Боснія та Герцеговина - Іспанія 24:28
  • 17 січня. 19:00. Група F. Словаччина - Росія 27:36
  • 17 січня. 21:30. Група A. Північна Македонія - Данія 21:31
  • 17 січня. 21:30. Група С. Франція - Сербія 29:25
  • 17 січня. 21:30. Група Е. Чехія - Швеція 27:27
  • 17 січня. 21:30. Група F. Литва - Норвегія 29:35
  • 18 січня. 19:00. Група В. Ісландія - Угорщина 31:30
  • 18 січня. 19:00. Група D. Польща - Німеччина 23:30
  • 18 січня. 21:30. Група В. Нідерланди - Португалія 32:31
  • 18 січня. 21:30. Група D. Білорусь - Австрія 29:26

Основний етап

Тур 1

  • 20 січня. 16:30. Група І. Чорногорія - Хорватія 32:26
  • 20 січня. 16:30. Група ІІ. Росія - Швеція 23:29
  • 20 січня. 19:00. Група І. Франція - Нідерланди 34:24
  • 20 січня. 19:00. Група ІІ. Німеччина - Іспанія 23:29
  • 20 січня. 21:30. Група І. Данія - Ісландія 28:24
  • 20 січня. 21:30. Група ІІ. Польща - Норвегія 31:42

Тур 2

  • 21 січня. 16:30. Група ІІ. Росія - Іспанія 25:26
  • 21 січня. 19:00. Група ІІ. Польща - Швеція 18:28
  • 21 січня. 21:30. Група ІІ. Німеччина - Норвегія 23:28
  • 22 січня. 16:30. Група І. Чорногорія - Нідерланди 30:34
  • 22 січня. 19:00. Група І. Франція - Ісландія 21:29
  • 22 січня. 21:30. Група І. Данія - Хорватія

Тур 3

  • 23 січня. 16:30. Група ІІ. Польща - Росія
  • 23 січня. 19:00. Група ІІ. Німеччина - Швеція
  • 23 січня. 21:30. Група ІІ. Іспанія - Норвегія
  • 24 січня. 16:30. Група І. Ісландія - Хорватія
  • 24 січня. 19:00. Група І. Данія - Нідерланди
  • 24 січня. 21:30. Група І. Чорногорія - Франція

Тур 4

  • 25 січня. 16:30. Група ІІ. Польща - Іспанія
  • 25 січня. 19:00. Група ІІ. Німеччина - Росія
  • 25 січня. 21:30. Група ІІ. Швеція - Норвегія
  • 26 січня. 16:30. Група І. Чорногорія - Ісландія
  • 26 січня. 19:00. Група І. Нідерланди - Хорватія
  • 26 січня. 21:30. Група І. Данія - Франція

Плей-оф

  • 28 січня. 16:30. Матч за 5-е місце. I3 - II3
  • 28 січня. 19:00. Півфінал. I1 - II2
  • 28 січня. 21:30. Півфінал. II1 - I2
  • 30 січня. 16:30. Матч за третє місце
  • 30 січня. 19:00. Фінал
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