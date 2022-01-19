Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати

Джерело - Чемпіон.
13 січня в угорських містах Будапешт, Дебрецен та Сегед, а також у словацьких Братиславі та Кошице розпочався п'ятнадцятий чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд.
За результатами жеребкування команди були поділені на шість груп по чотири збірні у кожній. По два найкращі колективи з кожної групи вийдуть у другий раунд і організують там два секстети. У першому об'єднаються між собою найкращі колективи з груп А, В та С, а у другому - з квартетів D, E та F. З цих двох груп основного раунду дует найкращих збірних вийде до півфіналу, а команди, які займуть треті місця, визначать володаря п'ятої підсумкової позиції у загальному заліку турніру.
Результати жеребкування першого раунду континентальної першості:
Група А (грають у Дебрецені, Угорщина): Словенія, Данія, Чорногорія, Північна Македонія
Група В (грають у Будапешті, Угорщина): Португалія, Угорщина, Ісландія, Нідерланди
Група С (грають у Сегеді, Угорщина): Хорватія, Сербія, Франція, Україна
Група D (грають у Братиславі, Словаччина): Німеччина, Австрія, Білорусь, Польща
Група Е (грають у Братиславі, Словаччина): Іспанія, Швеція, Чехія, Боснія та Герцеговина
Група F (грають у Кошице, Словаччина): Норвегія, Росія, Словаччина, Литва.
Матчі збірної на чемпіонаті Європи-2022 показують телеканали Телеканал Xsport та Sport 1 Poverkhnost TV.
Повний розклад змагань
Попередній етап
Тур 1
13 січня. 19:00. Група A. Словенія - Північна Македонія 27:25
13 січня. 19:00. Група С. Сербія - Україна 31:23
13 січня. 19:00. Група Е. Іспанія - Чехія 28:26
13 січня. 19:00. Група F. Росія - Литва 29:27
13 січня. 21:30. Група A. Данія - Чорногорія 30:21
13 січня. 21:30. Група В. Угорщина - Нідерланди 28:31
13 січня. 21:30. Група С. Хорватія - Франція 22:27
13 січня. 21:30. Група Е. Швеція - Боснія та Герцеговина 30:18
13 січня. 21:30. Група F. Норвегія - Словаччина 35:25
14 січня. 19:00. Група D. Німеччина - Білорусь 33:29
14 січня. 21:30. Група В. Португалія - Ісландія 24:28
14 січня. 21:30. Група D. Австрія - Польща 31:36
Тур 2
15 січня. 19:00. Група A. Північна Македонія - Чорногорія 24:28
15 січня. 19:00. Група С. Франція - Україна 36:23
15 січня. 19:00. Група Е. Чехія - Боснія та Герцеговина 27:19
15 січня. 19:00. Група F. Словаччина - Литва 31:26
15 січня. 21:30. Група A. Словенія - Данія 23:34
15 січня. 21:30. Група С. Хорватія - Сербія 23:20
15 січня. 21:30. Група Е. Іспанія - Швеція 32:28
15 січня. 21:30. Група F. Норвегія - Росія 22:23
16 січня. 19:00. Група В. Португалія - Угорщина 30:31
16 січня. 19:00. Група D. Німеччина - Австрія 34:29
16 січня. 21:30. Група В. Ісландія - Нідерланди 29:28
16 січня. 21:30. Група D. Білорусь - Польща 20:29
Тур 3
17 січня. 19:00. Група A. Чорногорія - Словенія 33:32
17 січня. 19:00. Група С. Україна - Хорватія 25:38
17 січня. 19:00. Група Е. Боснія та Герцеговина - Іспанія 24:28
17 січня. 19:00. Група F. Словаччина - Росія 27:36
17 січня. 21:30. Група A. Північна Македонія - Данія 21:31
17 січня. 21:30. Група С. Франція - Сербія 29:25
17 січня. 21:30. Група Е. Чехія - Швеція 27:27
17 січня. 21:30. Група F. Литва - Норвегія 29:35
18 січня. 19:00. Група В. Ісландія - Угорщина 31:30
18 січня. 19:00. Група D. Польща - Німеччина 23:30
18 січня. 21:30. Група В. Нідерланди - Португалія 32:31
18 січня. 21:30. Група D. Білорусь - Австрія 29:26
Основний етап
Тур 1
20 січня. 16:30. Група І. Чорногорія - Хорватія
20 січня. 16:30. Група ІІ. Росія - Швеція
20 січня. 19:00. Група І. Франція - Нідерланди
20 січня. 19:00. Група ІІ. Німеччина - Іспанія
20 січня. 21:30. Група І. Данія - Ісландія
20 січня. 21:30. Група ІІ. Польща - Норвегія
Тур 2
21 січня. 16:30. Група ІІ. Росія - Іспанія
21 січня. 19:00. Група ІІ. Польща - Швеція
21 січня. 21:30. Група ІІ. Німеччина - Норвегія
22 січня. 16:30. Група І. Чорногорія - Нідерланди
22 січня. 19:00. Група І. Франція - Ісландія
22 січня. 21:30. Група І. Данія - Хорватія
Тур 3
23 січня. 16:30. Група ІІ. Польща - Росія
23 січня. 19:00. Група ІІ. Німеччина - Швеція
23 січня. 21:30. Група ІІ. Іспанія - Норвегія
24 січня. 16:30. Група І. Ісландія - Хорватія
24 січня. 19:00. Група І. Данія - Нідерланди
24 січня. 21:30. Група І. Чорногорія - Франція
Тур 4
25 січня. 16:30. Група ІІ. Польща - Іспанія
25 січня. 19:00. Група ІІ. Німеччина - Росія
25 січня. 21:30. Група ІІ. Швеція - Норвегія
26 січня. 16:30. Група І. Чорногорія - Ісландія
26 січня. 19:00. Група І. Нідерланди - Хорватія
26 січня. 21:30. Група І. Данія - Франція
Плей-оф
28 січня. 16:30. Матч за 5-е місце. I3 - II3
28 січня. 19:00. Півфінал. I1 - II2
28 січня. 21:30. Півфінал. II1 - I2
30 січня. 16:30. Матч за третє місце
30 січня. 19:00. Фінал