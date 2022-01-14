Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати

Джерело - Чемпіон.
13 січня в угорських містах Будапешт, Дебрецен та Сегед, а також у словацьких Братиславі та Кошице розпочався п'ятнадцятий чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд.
За результатами жеребкування команди були поділені на шість груп по чотири збірні у кожній. По два найкращі колективи з кожної групи вийдуть у другий раунд і організують там два секстети. У першому об'єднаються між собою найкращі колективи з груп А, В та С, а у другому - з квартетів D, E та F. З цих двох груп основного раунду дует найкращих збірних вийде до півфіналу, а команди, які займуть треті місця, визначать володаря п'ятої підсумкової позиції у загальному заліку турніру.
Результати жеребкування першого раунду континентальної першості:
Група А (грають у Дебрецені, Угорщина): Словенія, Данія, Чорногорія, Північна Македонія
Група В (грають у Будапешті, Угорщина): Португалія, Угорщина, Ісландія, Нідерланди
Група С (грають у Сегеді, Угорщина): Хорватія, Сербія, Франція, Україна
Група D (грають у Братиславі, Словаччина): Німеччина, Австрія, Білорусь, Польща
Група Е (грають у Братиславі, Словаччина): Іспанія, Швеція, Чехія, Боснія та Герцеговина
Група F (грають у Кошице, Словаччина): Норвегія, Росія, Словаччина, Литва.
Матчі збірної на чемпіонаті Європи-2022 показують телеканали Телеканал Xsport та Sport 1 Poverkhnost TV.
Повний розклад змагань
Попередній етап
Тур 1
13 січня. 19:00. Група A. Словенія - Північна Македонія 27:25
13 січня. 19:00. Група С. Сербія - Україна 31:23
13 січня. 19:00. Група Е. Іспанія - Чехія 28:26
13 січня. 19:00. Група F. Росія - Литва 29:27
13 січня. 21:30. Група A. Данія - Чорногорія 30:21
13 січня. 21:30. Група В. Угорщина - Нідерланди 28:31
13 січня. 21:30. Група С. Хорватія - Франція 22:27
13 січня. 21:30. Група Е. Швеція - Боснія та Герцеговина 30:18
13 січня. 21:30. Група F. Норвегія - Словаччина 35:25
14 січня. 19:00. Група D. Німеччина - Білорусь 33:29
14 січня. 21:30. Група В. Португалія - Ісландія
14 січня. 21:30. Група D. Австрія - Польща
Тур 2
15 січня. 19:00. Група A. Північна Македонія - Чорногорія
15 січня. 19:00. Група С. Франція - Україна
15 січня. 19:00. Група Е. Чехія - Боснія та Герцеговина
15 січня. 19:00. Група F. Словаччина – Литва
15 січня. 21:30. Група A. Словенія - Данія
15 січня. 21:30. Група С. Хорватія - Сербія
15 січня. 21:30. Група Е. Іспанія - Швеція
15 січня. 21:30. Група F. Норвегія - Росія
16 січня. 19:00. Група В. Португалія - Угорщина
16 січня. 19:00. Група D. Німеччина - Австрія
16 січня. 21:30. Група В. Ісландія - Нідерланди
16 січня. 21:30. Група D. Білорусь - Польща
Тур 3
17 січня. 19:00. Група A. Чорногорія - Словенія
17 січня. 19:00. Група С. Україна - Хорватія
17 січня. 19:00. Група Е. Боснія та Герцеговина - Іспанія
17 січня. 19:00. Група F. Словаччина - Росія
17 січня. 21:30. Група A. Північна Македонія - Данія
17 січня. 21:30. Група С. Франція - Сербія
17 січня. 21:30. Група Е. Чехія - Швеція
17 січня. 21:30. Група F. Литва - Норвегія
18 січня. 19:00. Група В. Ісландія - Угорщина
18 січня. 19:00. Група D. Польща - Німеччина
18 січня. 21:30. Група В. Нідерланди - Португалія
18 січня. 21:30. Група D. Білорусь - Австрія
Груповий етап
Тур 1
20 січня. Група І
20 січня. Група І
20 січня. Група І
20 січня. Група ІІ
20 січня. Група ІІ
20 січня. Група ІІ
Тур 2
21 січня. Група ІІ
21 січня. Група ІІ
21 січня. Група ІІ
22 січня. Група І
22 січня. Група І
22 січня. Група І
Тур 3
23 січня. Група ІІ
23 січня. Група ІІ
23 січня. Група ІІ
24 січня. Група І
24 січня. Група І
24 січня. Група І
Тур 4
25 січня. Група ІІ
25 січня. Група ІІ
25 січня. Група ІІ
26 січня. Група І
26 січня. Група І
26 січня. Група І
Плей-оф
28 січня. 16:30. Матч за 5-е місце. I3 - II3
28 січня. 19:00. Півфінал. I1 - II2
28 січня. 21:30. Півфінал. II1 - I2
30 січня. 16:30. Матч за третє місце
30 січня. 19:00. Фінал