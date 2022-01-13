Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати

Турнір триває з 13 по 30 січня

Джерело - Чемпіон.

13 січня в угорських містах Будапешт, Дебрецен та Сегед, а також у словацьких Братиславі та Кошице розпочався п'ятнадцятий чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд.

За результатами жеребкування команди були поділені на шість груп по чотири збірні у кожній. По два найкращі колективи з кожної групи вийдуть у другий раунд і організують там два секстети. У першому об'єднаються між собою найкращі колективи з груп А, В та С, а у другому - з квартетів D, E та F. З цих двох груп основного раунду дует найкращих збірних вийде до півфіналу, а команди, які займуть треті місця, визначать володаря п'ятої підсумкової позиції у загальному заліку турніру.

Результати жеребкування першого раунду континентальної першості:

Група А (грають у Дебрецені, Угорщина): Словенія, Данія, Чорногорія, Північна Македонія

Група В (грають у Будапешті, Угорщина): Португалія, Угорщина, Ісландія, Нідерланди

Група С (грають у Сегеді, Угорщина): Хорватія, Сербія, Франція, Україна

Група D (грають у Братиславі, Словаччина): Німеччина, Австрія, Білорусь, Польща

Група Е (грають у Братиславі, Словаччина): Іспанія, Швеція, Чехія, Боснія та Герцеговина

Група F (грають у Кошице, Словаччина): Норвегія, Росія, Словаччина, Литва.

Матчі збірної на чемпіонаті Європи-2022 показують телеканали Телеканал Xsport та Sport 1 Poverkhnost TV.

Повний розклад змагань

Попередній етап

Тур 1

13 січня. 19:00. Група A. Словенія - Північна Македонія 27:25

13 січня. 19:00. Група С. Сербія - Україна 31:23

13 січня. 19:00. Група Е. Іспанія - Чехія 28:26

13 січня. 19:00. Група F. Росія - Литва 29:27

13 січня. 21:30. Група A. Данія - Чорногорія

13 січня. 21:30. Група В. Данія - Чорногорія

13 січня. 21:30. Група С. Хорватія - Франція

13 січня. 21:30. Група Е. Швеція - Боснія та Герцеговина

13 січня. 21:30. Група F. Норвегія - Словаччина

14 січня. 19:00. Група D. Німеччина - Білорусь

14 січня. 21:30. Група В. Португалія - Ісландія

14 січня. 21:30. Група D. Австрія - Польща

Тур 2

15 січня. 19:00. Група A. Північна Македонія - Чорногорія

15 січня. 19:00. Група С. Франція - Україна

15 січня. 19:00. Група Е. Чехія - Боснія та Герцеговина

15 січня. 19:00. Група F. Словаччина – Литва

15 січня. 21:30. Група A. Словенія - Данія

15 січня. 21:30. Група С. Хорватія - Сербія

15 січня. 21:30. Група Е. Іспанія - Швеція

15 січня. 21:30. Група F. Норвегія - Росія

16 січня. 19:00. Група В. Португалія - Угорщина

16 січня. 19:00. Група D. Німеччина - Австрія

16 січня. 21:30. Група В. Ісландія - Нідерланди

16 січня. 21:30. Група D. Білорусь - Польща

Тур 3

17 січня. 19:00. Група A. Чорногорія - Словенія

17 січня. 19:00. Група С. Україна - Хорватія

17 січня. 19:00. Група Е. Боснія та Герцеговина - Іспанія

17 січня. 19:00. Група F. Словаччина - Росія

17 січня. 21:30. Група A. Північна Македонія - Данія

17 січня. 21:30. Група С. Франція - Сербія

17 січня. 21:30. Група Е. Чехія - Швеція

17 січня. 21:30. Група F. Литва - Норвегія

18 січня. 19:00. Група В. Ісландія - Угорщина

18 січня. 19:00. Група D. Польща - Німеччина

18 січня. 21:30. Група В. Нідерланди - Португалія

18 січня. 21:30. Група D. Білорусь - Австрія

Груповий етап

Тур 1

20 січня. Група І

20 січня. Група І

20 січня. Група І

20 січня. Група ІІ

20 січня. Група ІІ

20 січня. Група ІІ

Тур 2

21 січня. Група ІІ

21 січня. Група ІІ

21 січня. Група ІІ

22 січня. Група І

22 січня. Група І

22 січня. Група І

Тур 3

23 січня. Група ІІ

23 січня. Група ІІ

23 січня. Група ІІ

24 січня. Група І

24 січня. Група І

24 січня. Група І

Тур 4

25 січня. Група ІІ

25 січня. Група ІІ

25 січня. Група ІІ

26 січня. Група І

26 січня. Група І

26 січня. Група І

Плей-оф

28 січня. 16:30. Матч за 5-е місце. I3 - II3

28 січня. 19:00. Півфінал. I1 - II2

28 січня. 21:30. Півфінал. II1 - I2

30 січня. 16:30. Матч за третє місце

30 січня. 19:00. Фінал