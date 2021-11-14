Холлоуей переміг Родрігеса. Результати турніру UFC Vegas 42

Джерело - Чемпіон.
У Лас-Вегасі (штат Невада, США) на UFC Apex відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 197.
У головному бою турніру зустрічалися американець Макс Холлоуей (23-6) та мексиканець Яїр Родрігес (12-3).
Поєдинок тривав усю дистанцію, після якої судді одноголосно віддали перемогу Холлоуею.
Основний кард:
Маркос Рожеріо де Ліма нокаутував Бена Ротвелла (39-14) у першому раунді
Ліа Летсон перемогла Феліцію Спенсер (9-3) нокаутом у третьому раунді
Хаос Вілльямс здобув перемогу нокаутом над Мігелем Баезою у третьому раунді
Кортні Кейсі перемогла Ліану Джоджуа одноголосним рішенням суддів.
Преліми:
Джоель Альварес виграв у Тьяго Мойзеса технічним нокаутом у першому раунді
Андреа Лі здолала Синтію Калвілльо технічним нокаутом у другому раунді
Шон Вудсон переміг Коліна Англіна (технічний нокаут у першому раунді)
Кортні Кейсі виявилася сильнішою за Ліану Джоджуа (одноголосне рішення суддів)
Рафаель Альвес переміг Марка Діакіса задушливим прийомом у першому раунді
Чон Да Ун переміг Кеннеді Нзечукву нокаутом у першому раунді.