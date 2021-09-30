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Визначився другий фіналіст чемпіонату світу з футзалу

Вчора 22:23 369 0
У фіналі Аргентина зіграє з Португалією
Визначився другий фіналіст чемпіонату світу з футзалу
#Казахстан, #Португалія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 вересня, у півфіналі чемпіонату світу з футзалу збірна Португалії перемогла Казахстан. 

Переможець цього півфінального протистояння визначився у серії пенальті - 4:3.

Відзначимо, що у першому півфіналі збірна Аргентини перемогла команду Бразилії (2:1).

То ж у вирішальному матчі турніру зустрінуться збірні Аргентини та Португалії. У матчі за третє місце зіграють Бразилія та Казахстан.

Фінал чемпіонату світу та матч за третє місце - відбудуться 3 жовтня.

Чемпіонат світу з футзалу 2021
1/2 фіналу, 30 вересня

Португалія - Казахстан 2:2 (пен. 4:3) (0:0, 1:1, 1:1)

Голи: 1:0 - 23 Варела, 1:1 - 40 Нургожин, 1:2 - 42 Жуніор, 2:2 - 49 Коелью

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