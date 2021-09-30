Визначився другий фіналіст чемпіонату світу з футзалу

У фіналі Аргентина зіграє з Португалією

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 вересня, у півфіналі чемпіонату світу з футзалу збірна Португалії перемогла Казахстан.

Переможець цього півфінального протистояння визначився у серії пенальті - 4:3.

Відзначимо, що у першому півфіналі збірна Аргентини перемогла команду Бразилії (2:1).

То ж у вирішальному матчі турніру зустрінуться збірні Аргентини та Португалії. У матчі за третє місце зіграють Бразилія та Казахстан.

Фінал чемпіонату світу та матч за третє місце - відбудуться 3 жовтня.

Чемпіонат світу з футзалу 2021

1/2 фіналу, 30 вересня

Португалія - Казахстан 2:2 (пен. 4:3) (0:0, 1:1, 1:1)

Голи: 1:0 - 23 Варела, 1:1 - 40 Нургожин, 1:2 - 42 Жуніор, 2:2 - 49 Коелью