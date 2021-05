Формула-1 офіційно оголосила про скасування Гран-прі Туреччини

Гран-Прі Туреччини, яке мало замінити гонку в Канаді, не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Етап в Стамбулі у 2021 року не відбудеться через обмеження, пов'язаних із ситуацією, в країні складної ситуації з коронавірусів.

Відзначається, що цей етап може повернутися в календар восени.

BREAKING: Due to travel restrictions, it is unfortunately not possible to race in Turkey in June



As a result, France moves a week earlier (18-20 June) and Austria will host a double header (25-27 June and 2-4 July)#F1 pic.twitter.com/T6u2uqfYDM