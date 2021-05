Чемпіон UFC викликав Прохазку на бій

38-річний польський чемпіон UFC у напівважкій вазі Ян Блахович бажає провести бій з чехом Іржі Прохазкою.

Про це заявив сам Блахович.

Hey @jiri_bjp.



Me vs you in Cieszyn

🇵🇱 Prince vs 🇨🇿 Samurai

Sword vs Katana

😁 #LegendaryPolishPower