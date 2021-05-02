Чемпіон UFC викликав Прохазку на бій

Поляк хоче ще одного бою з чехом

Джерело - Чемпіон.

38-річний польський чемпіон UFC у напівважкій вазі Ян Блахович бажає провести бій з чехом Іржі Прохазкою.

Про це заявив сам Блахович.

"Привіт, Іржі. Я проти тебе в Цєшині. Принц проти Самурая. Меч проти катани", - зазначив Блахович.

Hey @jiri_bjp.



Me vs you in Cieszyn

🇵🇱 Prince vs 🇨🇿 Samurai

Sword vs Katana

😁 #LegendaryPolishPower — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) May 2, 2021

Нагадаємо, що поєдинок Прохазки з американцем Домініком Реєсом в головному бою турніру UFC Вегас завершився яскравим нокаутом ліктем від чеського спортсмена в другому раунді.