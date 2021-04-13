Величезний будинок Шумахера виставлений на продаж

Площа будинку понад 20 тисяч квадратних метрів

Джерело - Чемпіон.

Дружина Міхаеля Шумахера Корінна виставила на продаж сімейний будинок, який розташований в Глані (Швейцарія).

Про це повідомляє F1i.

Величезний будинок площею понад 20 тисяч квадратних метрів оцінюють майже в € 59 млн. У пресі не виключають, що виручені кошти будуть витрачені на лікування семиразового чемпіона світу. Щотижневі витрати на догляд за Шумахером оцінюються в € 56 тисяч євро, що становить близько € 3 млн на рік.

Нагадаємо, що в грудні 2013 року легендарний Міхаель Шумахер отримав серйозну травму головного мозку на гірськолижному курорті. Є думка, що Шумахер не прикутий до ліжка. У ЗМІ також з'являлася інформація, що німець кілька разів відвідував елітні клініки, де проходив лікування стовбуровими клітинами.

Раніше Ральф Шумахер заявив, що Феррарі навряд чи досягне успіху у Формулі-1.