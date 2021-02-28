Колишній чемпіон UFC Колбі Ковінгтон звинуватив Леброна Джеймса в лицемірстві.

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Про це американець написав у Twitter.

"А коли ти висловишся щодо Гонконгу, Леброн? Ах да, тобі ж не можна. Ти ж китайська маріонетка! Ти заробляєш мільйони, граючи в свої дитячі ігри і розмірковуючи про "соціальну справедливість". Тим не менш, ти без проблем платиш китайським жінкам гроші за те, що вони важко працюють на фабриках. Мерзотник", - написав Ковінгтон.