Тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі прокоментував заяву колишнього чемпіона UFC

Джерело - Чемпіон.

Екс-чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор в черговий раз оголосив, що завершив кар'єру.

Тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Джастін Гейджи прокоментував цю заяву.

"На щастя, люди похилого віку все ще ховаються в своїх будинках. Цей хлопець у черговому запої Proper - лайно", - сказав Гейджи.

Thankfully all of the elderly are still hiding in their homes. This guy is on another bender 🥃 #propershit #ByeFelicia Great fights tonight @Cody_Nolove with the performance of the night #UFC250 — Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) June 7, 2020

Нагадаємо, Гейджи до завершення кар'єри хоче розібратися з Хабібом, Конором і Пуар'є.